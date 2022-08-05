Carro cai em represa em acidente na BR 259 em João Neiva

Os bombeiros foram acionados e prestaram apoio no atendimento pré-hospitalar às duas vítimas, que já estavam fora do veículo e sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas, que não foram identificadas, foram levadas pelo Samu até um hospital. O estado de saúde delas também não foi informado.