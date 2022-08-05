Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte ES

Carro cai em represa em acidente na BR 259 em João Neiva

Acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (5) o km 8 da rodovia, na localidade de Acioli. Duas pessoas ficaram feridas
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 ago 2022 às 17:51

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 17:51

Carro cai em represa em acidente na BR 259 em João Neiva
O carro foi parar dentro de uma represa após sair da pista na BR 259, em Acioli Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro caiu em uma represa na tarde desta sexta-feira (5), às margens da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu no km 8 da rodovia federal, na localidade de Acioli. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital da região.
Carro cai em represa em acidente na BR 259 em João Neiva
Duas pessoas ficaram feridas no acidente, mas foram resgatadas a tempo Crédito: Leitor | A Gazeta
Os bombeiros foram acionados e prestaram apoio no atendimento pré-hospitalar às duas vítimas, que já estavam fora do veículo e sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas, que não foram identificadas, foram levadas pelo Samu até um hospital. O estado de saúde delas também não foi informado.
A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

Veja Também

Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba

Acidente de trânsito em Vila Velha deixa mulher e criança feridas

Acidente entre moto e carro deixa um ferido na Rodovia do Contorno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo João Neiva trânsito Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados