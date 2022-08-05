Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida próximo ao Trevo de Lajinha, no km 166, da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (5).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu por volta das 9h17 da manhã. O condutor da moto ficou ferido, porém, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o posto de saúde do município.
O motorista do carro, da marca Corsa, ainda de acordo com a PRF, não ficou ferido. A polícia não soube explicar a dinâmica do acidente.
A Polícia Civil informou que só é acionada em casos de acidente com vítima fatal, e não houve acionamento, até o momento. Já a Polícia Militar disse que só prestou apoio na ocorrência.