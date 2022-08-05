Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba

A frente do carro ficou avariada no acidente e a moto foi colocada na carroceria de

O motorista do carro, da marca Corsa, ainda de acordo com a PRF, não ficou ferido. A polícia não soube explicar a dinâmica do acidente.

O Samu foi acionado para atender a ocorrência envolvendo a moto e o Corsa

A Polícia Civil informou que só é acionada em casos de acidente com vítima fatal, e não houve acionamento, até o momento. Já a Polícia Militar disse que só prestou apoio na ocorrência.