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BR 262

Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba

O condutor da moto teve ferimentos leves, já o motorista do carro não ficou ferido no acidente que aconteceu nesta sexta-feira (5)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 ago 2022 às 17:34

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 17:34

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida próximo ao Trevo de Lajinha, no km 166, da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (5).
Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba
A frente do carro ficou avariada no acidente e a moto foi colocada na carroceria de  Crédito: Redes sociais
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu por volta das 9h17 da manhã. O condutor da moto ficou ferido, porém, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o posto de saúde do município.
O motorista do carro, da marca Corsa, ainda de acordo com a PRF, não ficou ferido. A polícia não soube explicar a dinâmica do acidente.
Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Ibatiba
O Samu foi acionado para atender a ocorrência envolvendo a moto e o Corsa Crédito: Redes sociais
A Polícia Civil informou que só é acionada em casos de acidente com vítima fatal, e não houve acionamento, até o momento. Já a Polícia Militar disse que só prestou apoio na ocorrência.

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