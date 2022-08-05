Acidente de trânsito em Vila Velha deixa mulher e criança feridas

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na manhã desta sexta-feira (5), no bairro Ataíde, em Vila Velha. No vídeo acima dá para ver quando o veículo branco segue, aparentemente em baixa velocidade, acerta um automóvel que está estacionado e capota. Em seguida, pessoas que estavam na região correm até o local para tentar ajudar as vítimas.
De acordo com informações da Guarda Municipal, uma mulher e uma criança se machucaram no acidente e foram socorridas por uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e as idades delas não foram repassados.
Segundo a corporação, o capotamento aconteceu na Rua Presidente Getúlio Vargas. "Uma equipe foi até o local, onde fez a sinalização do trecho, permanecendo até a liberação completa do trânsito, após a retirada do veículo do meio da via. Não se tem conhecimento do que provocou o acidente", afirmou.
Em nota, a Polícia Militar informou que o capotamento aconteceu por volta das 10h. "A condutora do carro capotado sofreu ferimentos graves em uma das mãos. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria." Outras informações não foram repassadas.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que é responsável pela gestão do Samu. Se houver retorno, este texto será atualizado.