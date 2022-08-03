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Rodovia do Café

Motorista que morreu em acidente em São Gabriel trabalhava nos Correios

José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, dirigia um Hyundai ix35, que se envolveu na colisão com outro carro e ainda carreta na manhã desta quarta (3)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 ago 2022 às 19:47

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 19:47

José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, morreu em uma acidente entre dois carros e uma carreta na manhã desta quarta-feira (3), em São Gabriel da Palha
José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, morreu em uma acidente entre dois carros e uma carreta na manhã desta quarta-feira (3), em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo pessoal
O motorista José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, que morreu em uma acidente entre dois carros e uma carreta na manhã desta quarta-feira (3), em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, trabalhava nos Correios do município. O acidente ocorreu na ES 137, a Rodovia do Café, e deixou outras duas pessoas feridas. Por nota, a empresa lamentou a morte do funcionário.
Veja a nota dos Correios na íntegra:
"Os Correios confirmam e lamentam a morte do empregado José Ronaldo Barcelos, ocorrida hoje (3), em acidente na ES 137, no município de São Gabriel da Palha/ES. Em respeito à família e aos valores dos Correios, a empresa não detalha informações pessoais e profissionais de seus empregados."

O ACIDENTE

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em acidente na Rodovia do Café, em São Gabriel da Palha
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em acidente na Rodovia do Café, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor de A Gazeta
Testemunhas disseram ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que o carro em que estava o motorista que faleceu, um Hyundai ix35 invadiu a contramão, colidindo de frente com a carreta. O outro veículo, que seguia atrás dele, não conseguiu frear a tempo e se envolveu no acidente. A dinâmica oficial, entretanto, ainda não foi divulgada pela Polícia Militar.
A carreta acabou tombando na rodovia e a carga de madeira ficou espalhada. Segundo a Polícia Militar, os outros dois feridos — que estavam um em cada carro — tiveram lesões leves e não precisaram de atendimento médico.
Carreta tombada com a carga no chão da pista
Carreta tombada com a carga no chão da pista Crédito: Divulgação
A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência pelas polícias Militar e Civil. Em atualização às 10h30 desta quinta-feira (4), a PM informou que o trânsito segue em sistema ‘pare e siga’, apenas permitindo a passagem de veículos de pequeno porte. Os dois carros foram retirados do local, mas as equipes ainda trabalham na retirada da carreta. 
A Polícia Civil também esteve no local para fazer a perícia e o recolhimento do corpo. A corporação informou, nesta quinta-feira (4), que dois motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foram ouvidos e liberados, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro – quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante (não há indício de que um dos dois cometeram crime).
Segundo a Polícia Civil, nformações preliminares dão conta que o condutor do IX35 invadiu a contramão e atingiu o caminhão. Já o motorista do veículo Golf, que seguia logo atrás da IX35, não conseguiu parar.

Atualização

04/08/2022 - 10:35
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota com informações sobre o acidente e explicando que os envolvidos no acidente foram ouvidos em delegacia e liberados. O texto foi atualizado.

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