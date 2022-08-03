Motorista que morreu em acidente em São Gabriel trabalhava nos Correios

José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, morreu em uma acidente entre dois carros e uma carreta na manhã desta quarta-feira (3), em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo pessoal

Veja a nota dos Correios na íntegra:

"Os Correios confirmam e lamentam a morte do empregado José Ronaldo Barcelos, ocorrida hoje (3), em acidente na ES 137, no município de São Gabriel da Palha/ES. Em respeito à família e aos valores dos Correios, a empresa não detalha informações pessoais e profissionais de seus empregados."

O ACIDENTE

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em acidente na Rodovia do Café, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor de A Gazeta

TV Gazeta Noroeste, que o carro em que estava o motorista que faleceu, um Hyundai ix35 invadiu a contramão, colidindo de frente com a carreta. O outro veículo, que seguia atrás dele, não conseguiu frear a tempo e se envolveu no acidente. A dinâmica oficial, entretanto, ainda não foi divulgada pela Testemunhas disseram ao repórter Alessandro Bacheti, da, que o carro em que estava o motorista que faleceu, um Hyundai ix35 invadiu a contramão, colidindo de frente com a carreta. O outro veículo, que seguia atrás dele, não conseguiu frear a tempo e se envolveu no acidente. A dinâmica oficial, entretanto, ainda não foi divulgada pela Polícia Militar

A carreta acabou tombando na rodovia e a carga de madeira ficou espalhada. Segundo a Polícia Militar , os outros dois feridos — que estavam um em cada carro — tiveram lesões leves e não precisaram de atendimento médico.

Carreta tombada com a carga no chão da pista Crédito: Divulgação

A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência pelas polícias Militar e Civil. Em atualização às 10h30 desta quinta-feira (4), a PM informou que o trânsito segue em sistema ‘pare e siga’, apenas permitindo a passagem de veículos de pequeno porte. Os dois carros foram retirados do local, mas as equipes ainda trabalham na retirada da carreta.

Polícia Civil também esteve no local para fazer a perícia e o recolhimento do corpo. A corporação informou, nesta quinta-feira (4), que dois motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foram ouvidos e liberados, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro – quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante (não há indício de que um dos dois cometeram crime).

Segundo a Polícia Civil, nformações preliminares dão conta que o condutor do IX35 invadiu a contramão e atingiu o caminhão. Já o motorista do veículo Golf, que seguia logo atrás da IX35, não conseguiu parar.