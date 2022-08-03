Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão em Rio Bananal

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão na noite desta terça-feira (2), em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois veículos colidiram na altura da na localidade de Córrego Primavera. O motociclista, identificado como o lavrador Reinaldo Speroto, de 44 anos, chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Uma ambulância do Hospital Municipal Alfredo Pinto Santana socorreu o motociclista que, por conta da gravidade, foi encaminhado direto para o Hospital Rio Doce em Linhares, onde morreu. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PM informou que condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
De acordo com a PC, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.