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Veículo tombou

Caminhoneiro morre preso às ferragens em acidente na BR 262 em Iúna

Acidente ocorreu no km 196 da rodovia, sentido Minas Gerais. Caminhão teria atingido árvores e placas às margens da rodovia e ficou com as rodas para cima após tombar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 ago 2022 às 11:12

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 11:12

Caminhoneiro morre preso às ferragens na BR 262
Caminhão ficou destruído e com as rodas para cima na BR 262 Crédito: Sargento Sandro/ Corpo de Bombeiros
Um caminhoneiro de 66 anos morreu na noite desta terça-feira (2) após o caminhão que ele dirigia capotar na BR 262, na altura do distrito Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para resgatar Antônio Jorge de Paula, que ficou preso às ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta de 18h30, no km 196. As causas do acidente não foram informadas pela corporação. Segundo informações iniciais dos Bombeiros, o caminhoneiro teria perdido o controle da direção do veículo quando estava descendo a rodovia, sentido Minas Gerais.
Caminhoneiro morre preso às ferragens na BR 262
Caminhoneiro morreu preso às ferragens na BR 262 Crédito: Sargento Sandro/ Corpo de Bombeiros
Imagens do local do acidente mostram que o caminhão capotou na rodovia, ficando com as rodas para cima. Quanto capotou, o veículo derrubou árvores e até as estruturas metálicas com placas de sinalização que estavam às margens da via.
A Polícia Rodoviária Federal disse que o trecho da BR 262 onde ocorreu o acidente ficou totalmente interditado até a retirada da vítima e limpeza da pista. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Antônio Jorge foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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