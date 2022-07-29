Carro desce ladeira, quebra muro e vai parar dentro de igreja em Iúna

Um motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do veículo, atingiu um muro e caiu de um barranco de aproximadamente 10 metros, dentro de uma igreja em Iúna, na Região do Caparaó, na noite desta quinta-feira (28). Segundo o coordenador da Comunidade Santo Expedito, Alex Silva Barbosa, o veículo foi retirado nesta manhã. O prejuízo, ainda não foi calculado.
A Igreja de Santo Expedito fica no bairro Pito. O acidente aconteceu por volta das 21h e não havia celebração, nem pessoas no pátio no momento. “Fui informado à noite, mas quando cheguei no local, o motorista já havia saído de lá. Moradores contaram que ele estava descendo pela rua que fica acima da igreja, acabou batendo no muro e no telhado”, contou Alex.
Carro destrói muro e cai em pátio de igreja em Iúna
A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso. Na manhã desta sexta-feira (29), o veículo foi içado do local, mas segundo o coordenador da comunidade, o motorista não havia aparecido no local para buscá-lo.
“Ainda não calculamos quanto vai ficar fazer os reparos. E, não é a primeira vez que um acidente assim acontece. Há uns dois anos, outro veículo, bateu no muro e ficou agarrado”, lembra Alex Silva Barbosa.