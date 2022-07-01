Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente põe fogo em colchão e ameaça cuidador com faca em Iúna

Garoto responderá por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e incêndio, de acordo com a Polícia Civil. Caso aconteceu na quinta
Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jul 2022 às 13:23

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viatura da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar depois de ameaçar agredir o cuidador de uma casa de apoio, no bairro Quilombo, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo o registro da polícia, o caso aconteceu por volta das 20h de quinta-feira (30). O garoto também colocou fogo em um colchão.
O local, segundo a polícia, fica próximo ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Quando os militares chegaram, se depararam com um colchão queimando no lado de fora da casa.
O cuidador contou que o adolescente de 14 anos quebrou objetos, colocou fogo no colchão e, quando ele tentou apagar o fogo, foi ameaçado. Caso apagasse o incêndio, o menino disse que ele seria ferido com uma faca. O adolescente tentou dar golpes contra o cuidador, que se protegeu, tentando sair da casa, pois disse que já estava perdendo os sentidos por conta da fumaça.
Segundo o cuidador, o adolescente foi retirado do convívio dos outros menores da casa de apoio por levar risco à segurança dos outros ocupantes e tentar aliciar meninas, moradoras do local. Por esse motivo, informou o cuidador, a prefeitura alugou uma casa e durante 24 horas fica à disposição do adolescente e quatro cuidadores em regime de escala. No registro policial, a vítima contou ainda que vem sofrendo ameaças do garoto.
O adolescente de 14 anos saiu da casa após o episódio e, momentos depois, voltou com dois jovens e ficou na frente do portão do imóvel. O menino foi encontrado pela polícia na rua lateral da casa de apoio, com um isqueiro. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e o adolescente foi levado para a delegacia.
O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e incêndio, de acordo com a Polícia Civil. Ele foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá se o adolescente ficará ou não internado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Iúna MPES Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados