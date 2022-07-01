Adolescente põe fogo em colchão e ameaça cuidador com faca em Iúna

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar depois de ameaçar agredir o cuidador de uma casa de apoio, no bairro Quilombo, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo o registro da polícia, o caso aconteceu por volta das 20h de quinta-feira (30). O garoto também colocou fogo em um colchão.
O local, segundo a polícia, fica próximo ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Quando os militares chegaram, se depararam com um colchão queimando no lado de fora da casa.
O cuidador contou que o adolescente de 14 anos quebrou objetos, colocou fogo no colchão e, quando ele tentou apagar o fogo, foi ameaçado. Caso apagasse o incêndio, o menino disse que ele seria ferido com uma faca. O adolescente tentou dar golpes contra o cuidador, que se protegeu, tentando sair da casa, pois disse que já estava perdendo os sentidos por conta da fumaça.
Segundo o cuidador, o adolescente foi retirado do convívio dos outros menores da casa de apoio por levar risco à segurança dos outros ocupantes e tentar aliciar meninas, moradoras do local. Por esse motivo, informou o cuidador, a prefeitura alugou uma casa e durante 24 horas fica à disposição do adolescente e quatro cuidadores em regime de escala. No registro policial, a vítima contou ainda que vem sofrendo ameaças do garoto.
O adolescente de 14 anos saiu da casa após o episódio e, momentos depois, voltou com dois jovens e ficou na frente do portão do imóvel. O menino foi encontrado pela polícia na rua lateral da casa de apoio, com um isqueiro. O Conselho Tutelar acompanhou o caso e o adolescente foi levado para a delegacia.
O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio e incêndio, de acordo com a Polícia Civil. Ele foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá se o adolescente ficará ou não internado.