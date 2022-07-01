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Caparaó

Homem invade casa e fere mulher com lâmina em Ibatiba

Invasor ameaçou a vítima de morte e a feriu com cortes no corpo feitos por uma lâmina. Câmera de segurança foi desligada pelo agressor
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 jul 2022 às 11:45

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 11:45

Delegacia de Ibatiba investiga o caso
Delegacia de Ibatiba investiga o caso Crédito: Rafael Ferraz
Uma mulher de 26 anos sofreu cortes pelo corpo feitos por um homem, que invadiu a casa dela, na noite de quinta-feira (30), na localidade de Água Potável, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó. A vítima acionou a polícia e denunciou o caso. O suspeito fugiu e não foi preso.
Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela não conhece o homem que invadiu a casa, porém, afirmou que seria a mesma pessoa que havia invadido a casa do pai dela, há cerca de dois meses e vinha sofrendo ameaças. O motivo não foi explicado.
Um sistema de monitoramento foi instalado, mas o invasor teria arrancado o cabo da internet e desativado o sistema. O homem, relata a vítima, chegou à resistência dizendo que iria matá-la. Ele a encurralou no banheiro e riscou abdômen, colo do peito e costas da mulher com uma lâmina.
Após a agressão, o homem fugiu dizendo que voltaria para matá-la. A mulher chamou o marido e foi levada ao pronto-socorro, mas por não haver médico, voltou para casa. Segundo a polícia, foi constado a desativação das câmeras.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Delegacia de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181.

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