Homem invade casa e fere mulher com lâmina em Ibatiba

Uma mulher de 26 anos sofreu cortes pelo corpo feitos por um homem, que invadiu a casa dela, na noite de quinta-feira (30), na localidade de Água Potável, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó. A vítima acionou a polícia e denunciou o caso. O suspeito fugiu e não foi preso.
Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela não conhece o homem que invadiu a casa, porém, afirmou que seria a mesma pessoa que havia invadido a casa do pai dela, há cerca de dois meses e vinha sofrendo ameaças. O motivo não foi explicado.
Um sistema de monitoramento foi instalado, mas o invasor teria arrancado o cabo da internet e desativado o sistema. O homem, relata a vítima, chegou à resistência dizendo que iria matá-la. Ele a encurralou no banheiro e riscou abdômen, colo do peito e costas da mulher com uma lâmina.
Após a agressão, o homem fugiu dizendo que voltaria para matá-la. A mulher chamou o marido e foi levada ao pronto-socorro, mas por não haver médico, voltou para casa. Segundo a polícia, foi constado a desativação das câmeras.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Delegacia de Ibatiba e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181.