Três meses depois, mãe e filho seguem desaparecidos em Jerônimo Monteiro

Mãe e filho da Comunidade de Lajinha, em Jerônimo Monteiro, estão desaparecidos Crédito: Matheus Martins

O caso, segundo a Polícia Civil , é investigado como latrocínio – roubo seguido de morte – e, após três meses, segue sob investigação da Delegacia de Jerônimo Monteiro. A corporação não deu detalhes de quais pertences foram levados após o desaparecimento de mãe e filho. O motivo, alegou a polícia, seria que o inquérito policial está sob segredo de Justiça e não há outras informações que possam ser divulgadas.

O CASO

As investigações começaram no dia 31 de março, na Comunidade de Lajinha. Uma filha da idosa desaparecida contou para a polícia que desde às 11h do dia 30 de março não conseguia entrar em contato com a mãe e o irmão.

Na época, ela ainda relatou que o veículo que pertence ao irmão havia sido encontrado na Rua Idele Dan, também em Jerônimo Monteiro, abandonado e com a chave na ignição. Ela temia que os familiares pudessem estar amarrados dentro da casa deles ou terem sido sequestrados.

A polícia fez buscas na propriedade da família, mas a mãe e o irmão da denunciante não foram localizados, nem mesmo o cachorro deles. O interior da residência estava revirado, e todas as roupas, além de outros pertences e documentos foram levados.

Durante as buscas, militares receberam a informação de que as vítimas estariam mortas e os corpos deixados em uma pedreira, mas nada foi confirmado. Os nomes dos desaparecidos não foram divulgados.