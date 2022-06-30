Corpo de homem com sinais de violência é encontrado em Iúna

O corpo de um homem foi encontrado em uma cova no local conhecido como Cachoeira do Poção, na localidade de Rio Claro, interior do município de Iúna, na Região do Caparaó. Segundo informação da Polícia Militar, o corpo com sinais de violência pode ser de uma pessoa de 25 anos, que estava desparecida no município.
Segundo a polícia, os militares foram acionados por populares até a localidade de Rio Claro, onde havia denúncias de um encontro de cadáver. Ao chegar ao local, o fato foi confirmado e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi retirado do local e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A polícia informou que há suspeitas de que o corpo seja de um morador de São João do Príncipe, que estava desaparecido desde o dia 18.
De acordo com a Polícia Civil, por ter indícios de morte violenta, foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna, que aguarda o laudo da perícia para confirmar se o corpo é da pessoa desaparecida.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.