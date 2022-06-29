Mistério

Vídeo: ossada humana é encontrada na zona rural de Conceição da Barra

Material foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para necropsia e realização de exame de DNA, que tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 16:22

Viviane Maciel

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quarta-feira (29), na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Em um vídeo registrado por uma pessoa no local é possível identificar ossos, um crânio e até restos de tecido espalhados em uma área de vegetação. 
Polícia Civil  informou que uma equipe da perícia foi encaminhada para o local recolher o material. Segundo a corporação, no exame perinecroscópico foi identificado que se trata de uma ossada humana. O material foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e realizar o exame de DNA, que tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão.
O caso foi registrado como encontro de cadáver, segundo a Polícia Civil, e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que aguardará o resultado dos exames.
Polícia Militar, também foi procurada pela reportagem, e informou que a ocorrência ainda está em andamento. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Veja Também

Homem procurado por homicídio desde 2018 é preso em São Mateus

Dupla invade escola com facão e assalta funcionárias em Linhares

Morre detento encontrado ferido em cela de presídio em Guarapari

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

