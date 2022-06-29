Vídeo: ossada humana é encontrada na zona rural de Conceição da Barra

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quarta-feira (29), na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Em um vídeo registrado por uma pessoa no local é possível identificar ossos, um crânio e até restos de tecido espalhados em uma área de vegetação.
A Polícia Civil informou que uma equipe da perícia foi encaminhada para o local recolher o material. Segundo a corporação, no exame perinecroscópico foi identificado que se trata de uma ossada humana. O material foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e realizar o exame de DNA, que tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão.
O caso foi registrado como encontro de cadáver, segundo a Polícia Civil, e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, que aguardará o resultado dos exames.
A Polícia Militar, também foi procurada pela reportagem, e informou que a ocorrência ainda está em andamento. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.