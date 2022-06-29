Morre detento encontrado ferido em cela de presídio em Guarapari

Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (28) Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

A Secretaria de Justiça do Estado ( Sejus ) confirmou a morte e explicou que o caso está sendo investigado. A pasta ressaltou que a unidade abriu Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso, que foi comunicado à Polícia Judiciária e ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

"A Sejus informa que o fato foi devidamente comunicado aos familiares cadastrados do preso, por meio da direção da unidade e do setor Psicossocial, prestando todo apoio necessário à família", completou a secretaria.

A prima de Emerson, Jussara Gomes, disse que ele foi espancado no domingo e que foi encontrado desacordado na segunda-feira (28). Segundo ela, os médicos do hospital confirmaram a morte por espancamento. Jussara acrescentou que Emerson estava preso há três meses por roubo.

Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A corporação acrescentou que corpo da vítima foi recolhido na madrugada desta quarta-feira (29) e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

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