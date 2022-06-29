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Estava internado

Morre detento encontrado ferido em cela de presídio em Guarapari

Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e morreu nesta terça (28); família conta que ele foi espancado dentro da cela

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 09:25

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jun 2022 às 09:25
Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (28)
Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (28) Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
detento ferido em uma cela do Centro de Detenção Provisória de Guarapari no domingo (27) morreu nesta terça-feira (28). Emerson Gomes Pereira, de 19 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.
A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) confirmou a morte e explicou que o caso está sendo investigado. A pasta ressaltou que a unidade abriu Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso, que foi comunicado à Polícia Judiciária e ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
"A Sejus informa que o fato foi devidamente comunicado aos familiares cadastrados do preso, por meio da direção da unidade e do setor Psicossocial, prestando todo apoio necessário à família", completou a secretaria.
A prima de Emerson, Jussara Gomes, disse que ele foi espancado no domingo e que foi encontrado desacordado na segunda-feira (28). Segundo ela, os médicos do hospital confirmaram a morte por espancamento. Jussara acrescentou que Emerson estava preso há três meses por roubo.
Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação acrescentou que corpo da vítima foi recolhido na madrugada desta quarta-feira (29) e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

OUTRO CASO

Esse é o segundo caso de violência em presídios registrado em menos de 24 horas no Estado. Na madrugada de segunda-feira (27), um interno foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória do Complexo de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil foi acionada e informou que o homem foi assassinado e que o caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

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