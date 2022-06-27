Detento é assassinado dentro de cela em presídio de Vila Velha

Um detento foi encontrado morto em uma cela do Centro de Detenção Provisória do Complexo de Xuri, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (27). A Polícia Civil foi acionada e informou que o homem foi assassinado e que o caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.
A polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que deu ciência da morte do detento aos órgãos que compõem o sistema de Justiça, como o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual.