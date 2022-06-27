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Complexo do Xurí

Detento é assassinado dentro de cela em presídio de Vila Velha

Segundo a Sejus, a morte, que aconteceu na madrugada desta segunda (27) está sendo investigada pela Polícia Civil, que confirmou o homicídio

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 11:37

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jun 2022 às 11:37
Presídio de Xuri, em Vila Velha
Presídio de Xuri, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Um detento foi encontrado morto em uma cela do Centro de Detenção Provisória do Complexo de Xuri, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (27). A Polícia Civil foi acionada e informou que o homem foi assassinado e que o caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.
A polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que deu ciência da morte do detento aos órgãos que compõem o sistema de Justiça, como o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual.

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