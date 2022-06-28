Detento é encontrado ferido dentro de cela em presídio de Guarapari

Um detento foi encontrado ferido dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória de Guarapari na noite de domingo (26). De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), o homem foi socorrido pelos servidores da unidade e levado ao hospital, onde segue internado.
A Sejus acrescentou que os detentos que compartilhavam a cela com o homem foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.
"A Sejus reitera que ocorrências desta natureza registradas no sistema prisional são devidamente informadas à Polícia Judiciária, para que haja a devida investigação. As ocorrências também são comunicadas de imediato ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para os procedimentos de praxe", informou a Sejus.
SEGUNDO CASO EM 24 HORAS
Esse é o segundo caso de violência em presídios registrado em menos de 24 horas no Estado. Na madrugada de segunda-feira (27), um interno foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória do Complexo de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil foi acionada e informou que o homem foi assassinado e que o caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.
A polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.