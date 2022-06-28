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Segue internado

Detento é encontrado ferido dentro de cela em presídio de Guarapari

O homem foi socorrido por servidores do Centro de Detenção Provisória de Guarapari e levado a um hospital, onde segue internado; foi o segundo caso de violência em presídios em 24 horas

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 11:14

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jun 2022 às 11:14
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Detento foi encontrado ferido dentro de cela do Centro de Detenção Provisória de Guarapari Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo
Um detento foi encontrado ferido dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória de Guarapari na noite de domingo (26). De acordo com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), o homem foi socorrido pelos servidores da unidade e levado ao hospital, onde segue internado.
A Sejus acrescentou que os detentos que compartilhavam a cela com o homem foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.
"A Sejus reitera que ocorrências desta natureza registradas no sistema prisional são devidamente informadas à Polícia Judiciária, para que haja a devida investigação. As ocorrências também são comunicadas de imediato ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública para os procedimentos de praxe", informou a Sejus.

SEGUNDO CASO EM 24 HORAS

Esse é o segundo caso de violência em presídios registrado em menos de 24 horas no Estado. Na madrugada de segunda-feira (27), um interno foi encontrado morto dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória do Complexo de Xuri, em Vila Velha. A Polícia Civil foi acionada e informou que o homem foi assassinado e que o caso está sendo investigado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.
A polícia informou que o caso está sendo tratado como homicídio com uso de "objetos e formas" e está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Crimes no Sistema Carcerário. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.

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