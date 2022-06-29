Homem procurado por homicídio desde 2018 é preso em São Mateus

Alcendino era considerado foragido desde 2018 Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 50 anos foi preso na manhã de terça-feira (28) no bairro Litorâneo, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Ele estava foragido desde setembro de 2018. De acordo com a polícia, Alcendino Santos Almeida responde a um processo de homicídio desde outubro de 2003. Ele foi pego pela polícia quando estava em um ônibus. Os policiais também apreenderam uma arma e dinheiro.

O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, delegado Isaac Gagno, conta que a Polícia Civil recebeu a informação de que Alcendino estava embarcando em um ônibus que seguiria para o trabalho.

“Diante deste fato, a equipe fez uma campanha no posto da Polícia Rodoviária Federal e, assim que avistou o ônibus se aproximando, determinou que o motorista parasse no acostamento", disse o delegado.

De imediato, os policiais entraram no ônibus e localizaram o suspeito. Durante a revista, foi localizado um revólver calibre 38 carregado com seis munições do mesmo calibre, além de outras munições que estavam no bolso do detido. Também foram encontradas a quantia de R$ 5 mil em espécie e uma balaclava.