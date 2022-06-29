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Violência

Confronto termina com suspeito morto e PM ferido em Rio Novo do Sul

Homem foi atingido durante troca de tiros com militares na tarde desta quarta-feira (29) e morreu no local. Já o policial sofreu ferimentos na região da cabeça

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 18:33

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 jun 2022 às 18:33
Um confronto entre um homem e policiais militares terminou com o suspeito morto e um PM ferido no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (29). 
Polícia Militar informou que o indivíduo morreu no local, após ser atingido por disparos de arma de fogo, e o policial sofreu ferimentos na região da cabeça — a causa não foi informada pela corporação. “Não há relato de outras pessoas feridas”, finalizou a PM, em nota.
Segundo apuração no local da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, com policiais que atenderam a ocorrência, o homem que morreu é Paulo Henrique Ribeiro de Souza Chagas. O nome do militar ferido não foi informado.
Um morador da região — que pediu para não ser identificado — contou que estava em casa quando ouviu o barulho dos tiros e da correria por conta dos disparos. “O rapaz trocou tiros com a polícia e o policial passou correndo e atirando. O bandido entrou na casa vazia da vizinhança e foi baleado lá na residência”, relatou. Segundo ele, moradores da região estão assustados.
Homem morre e policial fica ferido após troca de tiros em Rio Novo do Sul
A troca de tiros que aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), assustou moradores do local Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PC) disse que foi acionada para recolher o corpo de uma ocorrência de morte em confronto com agentes do Estado. "O corpo do suspeito será recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos outros detalhes, no momento, pois a ocorrência está em andamento", explicou, em nota.

SUSPEITO TINHA RECEBIDO BENEFÍCIO DA "SAIDINHA"

A reportagem apurou com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) que Paulo Henrique cumpria pena em regime semiaberto. "Foi beneficiado com a saída temporária concedida pela Justiça no mês de maio e deveria ter retornado à unidade prisional no dia 11 de maio de 2022", informou.

Atualização

29/06/2022 - 7:09
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou a identificação do suspeito, e também que ele cumpria pena em regime semiaberto. O texto foi atualizado.

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