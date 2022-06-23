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Violência

Motorista luta com bandido em assalto a ônibus em Rio Novo do Sul

Na noite de quarta (22), motorista conseguiu desarmar o assaltante. A arma era falsa e o criminoso fugiu. No dia anterior, o alvo foi outro coletivo saindo da cidade

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 12:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jun 2022 às 12:46
Ônibus são alvos de assaltos em Rio Novo do Sul
Motorista foi até o Centro de Rio Novo do Sul pedir o apoio da PM Crédito: Leitor| A Gazeta
Dois ônibus que fazem linhas que passam por Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foram alvo de assaltos ao passar pelo município nos últimos dias. O caso mais recente foi registrado na noite desta quarta-feira (22). O motorista reagiu e conseguiu desarmar o assaltante. No dia anterior, aconteceu outro assalto em um ônibus que passava pela cidade, segundo um morador.
De acordo com informações da Polícia Militar, o assalto de quarta foi a um coletivo que faz a linha Cachoeiro de Itapemirim a Anchieta. Os passageiros foram rendidos por um assaltante, que esperava o transporte em um ponto de parada na BR 101.
O criminoso, segundo o registro, estava encapuzado. O motorista reagiu a abordagem e entrou em briga com o bandido, que estava com uma réplica de pistola. O suspeito fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar.
Mesmo tendo sido agredido pelo motorista, o assaltante fugiu com R$ 169,70 das passagens. O motorista se dirigiu ao Centro de Rio Novo do Sul e acionou a Polícia Militar. Ninguém ficou ferido na ação. Depois da ocorrência, os passageiros seguiram viagem.

INSEGURANÇA

Um morador da cidade, que prefere não se identificar, conta que precisa utilizar a linha com frequência para Cachoeiro. “Na terça-feira (21), por volta do meio dia, já na BR 101, um assaltante também parou o ônibus em que eu estava e levou o dinheiro do cobrador. A ação foi rápida, ele nem entrou no ônibus. Uma passageira ficou muito assustada e passou mal ao ver a arma. Estão todos com medo e preocupados”, contou.
Sobre os crimes, a Polícia Militar disse que realiza policiamento preventivo em todo o município de Rio Novo do Sul e o reforço ocorre de acordo com o mapeamento das ocorrências geradas.
Informou que operações, abordagens, cercos táticos e pontos base acontecem diariamente em pontos e horários estratégicos. No entanto, a corporação destacou que em rodovias federais a responsabilidade de patrulhamento é da Polícia Rodoviária Federal. Ainda assim, a Polícia Militar atua sempre que acionada via 190.
Em relação à investigação, a Polícia Civil disse que no crime da última quarta-feira (23), a vítima foi ouvida e apreendeu o simulacro utilizado no crime. Porém, ninguém foi preso. Informou ainda que a população pode auxiliar a investigação pelo Disque-Denúncia 181, de forma anônima.

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