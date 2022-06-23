Motorista luta com bandido em assalto a ônibus em Rio Novo do Sul

Motorista foi até o Centro de Rio Novo do Sul pedir o apoio da PM Crédito: Leitor| A Gazeta

Dois ônibus que fazem linhas que passam por Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, foram alvo de assaltos ao passar pelo município nos últimos dias. O caso mais recente foi registrado na noite desta quarta-feira (22). O motorista reagiu e conseguiu desarmar o assaltante. No dia anterior, aconteceu outro assalto em um ônibus que passava pela cidade, segundo um morador.

O criminoso, segundo o registro, estava encapuzado. O motorista reagiu a abordagem e entrou em briga com o bandido, que estava com uma réplica de pistola. O suspeito fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar.

Mesmo tendo sido agredido pelo motorista, o assaltante fugiu com R$ 169,70 das passagens. O motorista se dirigiu ao Centro de Rio Novo do Sul e acionou a Polícia Militar. Ninguém ficou ferido na ação. Depois da ocorrência, os passageiros seguiram viagem.

INSEGURANÇA

Um morador da cidade, que prefere não se identificar, conta que precisa utilizar a linha com frequência para Cachoeiro. “Na terça-feira (21), por volta do meio dia, já na BR 101, um assaltante também parou o ônibus em que eu estava e levou o dinheiro do cobrador. A ação foi rápida, ele nem entrou no ônibus. Uma passageira ficou muito assustada e passou mal ao ver a arma. Estão todos com medo e preocupados”, contou.

Sobre os crimes, a Polícia Militar disse que realiza policiamento preventivo em todo o município de Rio Novo do Sul e o reforço ocorre de acordo com o mapeamento das ocorrências geradas.

Informou que operações, abordagens, cercos táticos e pontos base acontecem diariamente em pontos e horários estratégicos. No entanto, a corporação destacou que em rodovias federais a responsabilidade de patrulhamento é da Polícia Rodoviária Federal. Ainda assim, a Polícia Militar atua sempre que acionada via 190.