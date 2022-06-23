Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia da Costa

Dupla é presa após invadir loja e furtar carnes nobres em Vila Velha

Os suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira (23) e não disseram se iriam revender ou comer a carne furtada

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 07:55

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 jun 2022 às 07:55
Dupla foi presa depois de invadir loja e roubar carnes em Vila Velha
Dupla foi presa depois de invadir loja e roubar carnes em Vila Velha Crédito: Divulgação/GMVV
Dois homens foram presos depois de invadirem uma loja de carnes no bairro Praia da Costa, em Vila Velha e furtarem peças nobres. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23) e os suspeitos, que foram detidos pela Guarda Municipal, não disseram se iriam comer ou revender a carne furtada.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que a dupla arromba e invade a loja. Nas imagens, obtidas por A Gazeta, é possível ver que um dos suspeitos permanece do lado de fora do estabelecimento, enquanto o outro entra e vai em direção ao freezer. Em seguida, é possível ver a dupla fugindo e, logo depois, uma viatura da Guarda Municipal aparece. Veja abaixo:
Sem gravar entrevista, o proprietário do estabelecimento contou que, quando acionou a Guarda Municipal, os suspeitos ainda estavam na loja de carnes. O subinspetor Siqueira contou que, assim que a equipe da guarda chegou, a dupla tentou fugir.
"Quando a gente chegou tinha dois indivíduos, um do lado de fora e um do lado de dentro, trazendo a mercadoria para este que estava do lado de fora. Eles empreenderam fuga e nós conseguimos obter êxito na apreensão dos dois", disse, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Segundo o subinspetor, um dos suspeitos estava segurando uma garrafa de vinho, que caiu e quebrou no momento da fuga. Este, de acordo com Siqueira, foi o único prejuízo do proprietário. Ele contou ainda que o homem que estava do lado de fora da loja tinha uma bolsa, na qual foram colocadas as carnes furtadas.
O subinspetor acrescentou que os suspeitos possuem 31 e 40 anos de idade e que não são do Espírito Santo, um é de Minas Gerais e outro do Piauí. Eles não disseram se estavam furtando a carne para revender ou para comer.
Dupla é presa após invadir loja e furtar carnes nobres em Vila Velha

Veja Também

Jovem é preso após anunciar armas e munições pelo WhatsApp em Cachoeiro

Vídeo: homem entra em prédio e furta bicicleta de R$ 3 mil em Vila Velha

Professora é autuada por injúria racial após fala durante aula em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados