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Vídeo: homem entra em prédio e furta bicicleta de R$ 3 mil em Vila Velha

Vítima relatou à polícia que o portão da garagem estava aberto para mudança de um morador. Homem precisou de dois minutos para cometer o furto e sair pedalando do local

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:43

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:43
Um homem é procurado pela polícia após o furto de uma bicicleta avaliada em R$ 3 mil. O caso aconteceu no último dia 15, na Praia da Costa, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram que ele precisou de cerca de dois minutos para entrar andando e sair do local pedalando.
A vítima relatou à polícia que o portão da garagem estava aberto, como mostra o vídeo, para mudança de um morador. Foi nesse momento, às 13h35 do dia 15 deste mês, que o homem aparece entrando no edifício. As imagens ainda mostram a saída dele.
Homem entrou e saiu pela garagem com bicicleta furtada em Vila Velha
Homem entrou e saiu pela garagem com bicicleta furtada em Vila Velha Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
O suspeito ainda não foi identificado e a bicicleta não foi recuperada. O caso é investigado por uma equipe do 8º Distrito Policial (DP) de Novo México.
A Polícia Civil disse que informações sobre o caso podem ser repassadas para o Disque-Denúncia, pelo site oficial ou telefone 181, com anonimato garantido.

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