Assaltante usa submetralhadora para render passageiros em ônibus na Serra

Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Vitor Jubini

Um assaltante armado com uma submetralhadora fez um arrastão em um ônibus do sistema Transcol na noite desta terça-feira (21), na Serra . Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, procurou a delegacia e denunciou o crime, por volta das 21h.

De acordo com a vítima, o crime aconteceu dentro do ônibus da linha 504, que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e Itacibá, em Cariacica.

Antes de anunciar o assalto, o criminoso já estava dentro do ônibus e retirou a arma de dentro de uma mochila. Ele começou a ameaçar os passageiros ordenando que eles entregassem celulares e outros pertences.

Após o arrastão, o assaltante desceu na altura do bairro Feu Rosa e fugiu.

PELA JANELA DO ÔNIBUS

Também na Serra , no Parque Residencial Laranjeiras, uma mulher de 37 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que teve o celular roubado dentro um ônibus da linha 875, que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e de Laranjeiras.

Ela contou que estava falando ao celular quando um assaltante, que estava na rua de bicicleta, conseguiu puxar o aparelho pela janela e fugiu.

Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.