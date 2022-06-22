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Arrastão

Assaltante usa submetralhadora para render passageiros em ônibus na Serra

Uma das vítimas procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência, na noite desta terça-feira (21)

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 11:49

Publicado em 

22 jun 2022 às 11:49
Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Delegacia Regional da Serra, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Vitor Jubini
Um assaltante armado com uma submetralhadora fez um arrastão em um ônibus do sistema Transcol na noite desta terça-feira (21), na Serra. Uma das vítimas, um jovem de 20 anos, procurou a delegacia e denunciou o crime, por volta das 21h.
De acordo com a vítima, o crime aconteceu dentro do ônibus da linha 504, que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e Itacibá, em Cariacica.
Antes de anunciar o assalto, o criminoso já estava dentro do ônibus e retirou a arma de dentro de uma mochila. Ele começou a ameaçar os passageiros ordenando que eles entregassem celulares e outros pertences.
Após o arrastão, o assaltante desceu na altura do bairro Feu Rosa e fugiu.

PELA JANELA DO ÔNIBUS

Também na Serra, no Parque Residencial Laranjeiras, uma mulher de 37 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que teve o celular roubado dentro um ônibus da linha 875, que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e de Laranjeiras.
Ela contou que estava falando ao celular quando um assaltante, que estava na rua de bicicleta, conseguiu puxar o aparelho pela janela e fugiu.
Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
*Com informações de Daniela Carla, do g1 ES e da TV Gazeta.

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