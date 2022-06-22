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No meio da rua

Esbarrão termina com homem morto e outro ferido em Baixo Guandu

Vítima ainda conseguiu pegar a faca e ferir o agressor, mas não resistiu. Crime aconteceu após um esbarrão que deu início a uma briga

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 09:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jun 2022 às 09:02
Cidade de Baixo Guandu
Crime aconteceu no bairro Rosário II, em Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
Um desentendimento na rua terminou em homicídio na madrugada desta quarta-feira (22) no bairro Rosário II, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Weverton Monteiro de Andrade, de 19 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava bebendo em uma mercearia quando esbarrou em um homem e houve uma briga. Esse homem voltou depois com uma faca e aplicou os golpes.
De acordo com o relatório da PM, as facadas acertaram a barriga da vítima, que mesmo sendo atacada, conseguiu segurar a faca, e depois partiu para cima do agressor e o esfaqueou. Os dois caíram, um em cima do outro, no meio da rua.
Ambos foram socorridos com vida e encaminhados ao pronto-socorro local por equipes de ambulância e Corpo de Bombeiros. Weverton morreu momentos depois. O outro homem foi transferido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde está sob escolta policial.
A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso e o texto será atualizado com a resposta.

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