Vídeo: homem morre após ser baleado em bar de Baixo Guandu

Um homem morreu após ser baleado na cabeça dentro de um bar no bairro Rosário I, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na última segunda-feira (16) e a morte foi confirmada na noite de quarta (18). A vítima, identificada como Rodrigo Honorato Eccel, de 30 anos, estava internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um indivíduo chegou em uma moto e entrou no estabelecimento. Ele rapidamente sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra Rodrigo. Um outro homem estava ao lado da vítima e saiu correndo.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima caída ao chão. Familiares de Rodrigo disseram para policiais que ele havia sido preso há alguns meses por tráfico de drogas, no mesmo bar onde ele foi morto, e teria recebido liberdade em março deste ano. Eles não sabem informar o que pode ter motivado o crime.
O estabelecimento conta com oito câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar na apuração por parte da Polícia Civil. A Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu investiga o crime. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido pela polícia.