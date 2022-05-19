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Noroeste do ES

Vídeo: homem morre após ser baleado em bar de Baixo Guandu

Imagens mostram momento em que um indivíduo chega ao local de moto, entra no estabelecimento, saca a arma e faz os disparos contra a vítima

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 12:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mai 2022 às 12:01
Um homem morreu após ser baleado na cabeça dentro de um bar no bairro Rosário I, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na última segunda-feira (16) e a morte foi confirmada na noite de quarta (18). A vítima, identificada como Rodrigo Honorato Eccel, de 30 anos, estava internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um indivíduo chegou em uma moto e entrou no estabelecimento. Ele rapidamente sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra Rodrigo. Um outro homem estava ao lado da vítima e saiu correndo.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a vítima caída ao chão. Familiares de Rodrigo disseram para policiais que ele havia sido preso há alguns meses por tráfico de drogas, no mesmo bar onde ele foi morto, e teria recebido liberdade em março deste ano. Eles não sabem informar o que pode ter motivado o crime.
Rodrigo Honorato Eccel, de 30 anos, sofreu quatro tiros na região da cabeça
Rodrigo Honorato Eccel, de 30 anos, morreu após ser baleado em bar Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O estabelecimento conta com oito câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar na apuração por parte da Polícia Civil. A Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu investiga o crime. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido pela polícia. 

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