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"Luz na Infância 9"

Polícia no ES faz operação contra abuso sexual de crianças na internet

A ação faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 06:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jun 2022 às 06:31
delegacia crimes cibernéticos
Polícia faz operação contra abuso sexual de crianças na internet no ES Crédito: Edson Chargas
Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Luz na Infância 9. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três municípios do Estado: Colatina, Vitória e Vila Velha. No Espírito Santo, duas pessoas foram presas e outras duas detidas. 
A ação faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Ao todo, são 162 alvos no Brasil e mais 6 países, incluindo os Estados Unidos.
Polícia Civil faz operação contra abuso sexual de crianças na internet no Espírito Santo
Polícia Civil faz operação contra abuso sexual de crianças na internet no Espírito Santo Crédito: Polícia Civil
No Espírito Santo, conforme apuração da TV Gazeta, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão: dois em Vila Velha, um em Vitória e outro em Colatina. Duas pessoas foram presas em flagrante, uma na Capital e outra na cidade canela-verde, onde também houve uma detenção. Em Colatina, uma outra pessoa foi detida. 

HOMEM CITOU ESPOSA

Na Capital e em Vila Velha, foram encontrados vídeos e fotos de conteúdo sexual infantil armazenados em computadores. Segundo o delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, um dos presos chegou a colocar a culpa na esposa.
"Falou que a esposa não o procurava em casa e, em função disso, ele acessava esse tipo de material. Para nós, isso não tem justificativa", sentenciou. 
Brenno Andrade destacou que considera baixa a pena por armazenamento desse tipo de conteúdo, o equivalente a quatro anos. "Isso possibilita que o indivíduo pague fiança e sair livre. Para os pais fica o alerta de ficar de olho no comportamento da criança e o diálogo com elas, para que não ocorram abusos", finalizou. 

Atualização

30/06/2022 - 1:23
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta apurou com a polícia o número de pessoas presas e detidas na operação no Estado. O texto foi atualizado. 
Polícia no ES faz operação contra abuso sexual de crianças na internet

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