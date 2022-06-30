Polícia no ES faz operação contra abuso sexual de crianças na internet

Polícia faz operação contra abuso sexual de crianças na internet no ES Crédito: Edson Chargas

Polícia Civil , por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Luz na Infância 9. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três municípios do Estado: Colatina, Vitória e Vila Velha. No Espírito Santo, duas pessoas foram presas e outras duas detidas.

A ação faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Ao todo, são 162 alvos no Brasil e mais 6 países, incluindo os Estados Unidos.

Polícia Civil faz operação contra abuso sexual de crianças na internet no Espírito Santo Crédito: Polícia Civil

No Espírito Santo, conforme apuração da TV Gazeta, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão: dois em Vila Velha, um em Vitória e outro em Colatina. Duas pessoas foram presas em flagrante, uma na Capital e outra na cidade canela-verde, onde também houve uma detenção. Em Colatina, uma outra pessoa foi detida.

HOMEM CITOU ESPOSA

Na Capital e em Vila Velha, foram encontrados vídeos e fotos de conteúdo sexual infantil armazenados em computadores. Segundo o delegado da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, um dos presos chegou a colocar a culpa na esposa.

"Falou que a esposa não o procurava em casa e, em função disso, ele acessava esse tipo de material. Para nós, isso não tem justificativa", sentenciou.

Brenno Andrade destacou que considera baixa a pena por armazenamento desse tipo de conteúdo, o equivalente a quatro anos. "Isso possibilita que o indivíduo pague fiança e sair livre. Para os pais fica o alerta de ficar de olho no comportamento da criança e o diálogo com elas, para que não ocorram abusos", finalizou.

Atualização Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta apurou com a polícia o número de pessoas presas e detidas na operação no Estado. O texto foi atualizado.