Marido agride a esposa e é detido após uma hora de buscas em Vila Velha

Segundo relato dos agentes que atenderam a ocorrência, o homem tentou se esconder nos becos do bairro. Ele foi encontrado próximo à avenida Carlos Lindenberg.

Em um vídeo que mostra o momento da prisão (veja acima), é possível ouvir a mulher falando sobre as ameaças. "Te dei chance de ir embora várias vezes, agora vai ser na delegacia, não tem mais conversa com você, não fala no meu ouvido. Você é bicho! Bicho tem que ficar engaiolado. Você me ameaçou, ameaçou matar meus filhos", disse ela ao marido.