Marido agride a esposa e é detido após uma hora de buscas em Vila Velha

Um homem de 32 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (29), suspeito de agredir a esposa no bairro Aribiri, em Vila Velha. Agentes da Guarda Municipal fizeram buscas na região por cerca de uma hora até conseguirem capturar o indivíduo.
De acordo com a corporação, assim que viu os agentes no local, o agressor fugiu. "Os guardas fizeram o acolhimento da vítima, e na sequência iniciaram buscas pelo agressor, localizando-o a cerca de dois quilômetros de distância. A guarnição conduziu o agressor à Delegacia da Mulher, em Vitória, onde a mulher também está para representar contra ele", informou a Guarda, em nota.
Segundo relato dos agentes que atenderam a ocorrência, o homem tentou se esconder nos becos do bairro. Ele foi encontrado próximo à avenida Carlos Lindenberg.
HISTÓRICO DE AGRESSÕES
Natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o homem estava em um relacionamento com a vítima há cinco anos. Para os agentes da Guarda, ela alegou que sofre agressões há algum tempo.
Em um vídeo que mostra o momento da prisão (veja acima), é possível ouvir a mulher falando sobre as ameaças. "Te dei chance de ir embora várias vezes, agora vai ser na delegacia, não tem mais conversa com você, não fala no meu ouvido. Você é bicho! Bicho tem que ficar engaiolado. Você me ameaçou, ameaçou matar meus filhos", disse ela ao marido.
Questionada, a Polícia Civil informou que "a ocorrência ainda está sendo confeccionada pela Guarda Municipal para ser entregue no plantão vigente da Delegacia de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM). Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela delegada plantonista". O texto será atualizado assim que houver um retorno sobre a autuação do suspeito.