Vídeo: homem é agredido ao tentar impedir furto de fios em Vila Velha

Um homem foi agredido ao tentar impedir que dois suspeitos furtassem fios de um padrão de energia na Praia de Itaparica, em Vila Velha , na manhã desta terça-feira (28). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que duas pessoas brigam. Uma delas, que seria o suspeito do furto, consegue fugir a pé após segundos de agressão.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que presenciou dois homens tentando furtar os fios e foi agredida ao reagir e tentar impedir o crime. A corporação informou que os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Homem é agredido ao tentar impedir furto em Vila Velha Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

A vítima da agressão foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil orientou sobre o registro de um boletim de ocorrência. "Em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil. A Polícia Civil orienta que as vítimas registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online", disse, em nota.