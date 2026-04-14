Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Querida de RR, Marianne Assbu celebrou seus 50 anos com festa, no sábado (11), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Ao lado do marido, Gildo Jr, da filha Mariah e dos pais Michel e Cida Assbu, a aniversariante reuniu amigos de "várias tribos" numa noite animada pelos DJs DePrá e Larissa Tantan e o grupo de pagode Samba 027, que ferveu a pista, logo após o "parabéns pra você". O bolo foi de Juliana Marculano, doces de Edna Jabour e open bar de Vitória Shakers. Veja as fotos de Cacá Lima.