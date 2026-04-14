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Renata Rasseli

Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Querida de RR, a RP recebeu a família e amigos, no sábado (11), no Le Buffet Lounge

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 03:54

Publicado em 

14 abr 2026 às 03:54
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mariah, Marianne Assbu e Gildo Jr.
Mariah, a aniversariante Marianne Assbu e Gildo Jr.: celebrando 50 em família! Cacá Lima

Querida de RR, Marianne Assbu celebrou seus 50 anos com festa, no sábado (11), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Ao lado do marido, Gildo Jr, da filha Mariah e dos pais Michel e Cida Assbu, a aniversariante reuniu amigos de "várias tribos" numa noite animada pelos DJs DePrá e Larissa Tantan e o grupo de pagode Samba 027, que ferveu a pista, logo após o "parabéns pra você". O bolo foi de Juliana Marculano, doces de Edna Jabour e open bar de Vitória Shakers. Veja as fotos de Cacá Lima.

Na China

Camila Queiroz explorou o encontro do novo com o histórico: da magia da Disney Shanghai
Camila Queiroz explorou o encontro do novo com o histórico: da magia da Disney Shanghai — o parque mais novo e moderno do mundo — ao charme centenário do Yu Garden, construído em 1559. Uma curadoria que une jardins clássicos à cultura pop. Divulgação

No Piauí

A designer de joias Carolina Neves e Danielle Carvalho
A designer de joias Carolina Neves desembarcou em Teresina, no Piauí, para mais uma edição de seu trunk show na D&D Store, da empresária Danielle Carvalho, onde é sempre muito bem recebida. A joalheira recebeu clientes para apresentar seus lançamentos, as peças queridinhas da coleção Linea, e os mix and matches da campanha NEW MOVE que traduzem o DNA da marca. 
 Divulgação

Em São Paulo

A dermatologista Priscila Passamani, em São Paulo, em registro especial para a coluna no encontro internacional da Fotona, que aconteceu no fim de semana.
A dermatologista Priscila Passamani, em São Paulo, em registro especial para a coluna no encontro internacional da Fotona, que aconteceu no fim de semana. Divulgação

Na Serra

Rodolfo Gonsales, Manoel Viguini, Ramiro Silva, Roney Consedey e Antenor Nascimento
Rodolfo Gonsalves, Manoel Viguini, Ramiro Silva, Roney Consedey e Antenor Nascimento: na reinauguração de duas lojas da Drogaria Santa Lúcia, em Serra Sede, na semana passada.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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