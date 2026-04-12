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Renata Rasseli

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

O encontro, realizado no Villaggio JK, nesta quinta-feira, contou com um bate-papo com Diego Barreto, CEO do iFood, e Ana Carolina Nomura Barreto, do Mattos Filho Advogados, conduzido por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 03:23

Publicado em 

12 abr 2026 às 03:23
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto Cacá Lima

O Instituto Ponte realizou, na quinta-feira (09), em São Paulo, mais uma edição do Ponte Day, reunindo mais de 380 convidados, entre empresários, parceiros, alunos e familiares, em uma noite dedicada à educação como ferramenta de ascensão social. O encontro, realizado no Villaggio JK, contou com um bate-papo com Diego Barreto, CEO do iFood, e Ana Carolina Nomura Barreto, do Mattos Filho Advogados, conduzido por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos. 


A noite foi marcada por uma celebração da transformação por meio da educação, com depoimentos e histórias inspiradoras de alunos em diferentes fases da jornada – desde quem está começando no programa até os já formados, muitos com renda de até sete vezes superior à renda per capita familiar que tinham ao ingressar no Instituto. 


Entre os destaques, experiências leiloadas como almoço com Guilherme Benchimol (XP), ingressos para a NFL no Maracanã e encontros com nomes do mercado e do entretenimento mobilizaram os convidados. O evento também registrou recorde de arrecadação, reforçando o engajamento dos parceiros com a causa. A iniciativa ampliou a rede de apoio da ONG, que atende mais de 400 alunos e já alcança 18 estados brasileiros, e segue construindo pontes para que oportunidades encontrem talentos em todo o país.

Protagonismo feminino

Mel Martinez, Renata Cani, Karla Bautz
Mel Martinez, Renata Cani e Karla Bautz no Re.comece, um evento sobre posicionamento feminino, que aconteceu no espaço Ferrari Eventos, em Santa Lúcia.  Aron Ribas

Moda

Martha Paiva convida para o  lançamento da nova coleção outono/inverno 26 e dos acessórios Mônica Di Creddo, na próxima quinta-feira (16), em sua maison, na Aleixo Netto. 

Em São Paulo

A dermatologista Priscila Passamani seguiu para São Paulo neste fim de semana acompanhada de sua equipe para participar do encontro internacional da Fotona, referência global em tecnologia a laser. Em pauta, um dos temas mais discutidos atualmente na medicina: os impactos do uso de canetas emagrecedoras no corpo, especialmente na pele e no cabelo.

Em Paris


A pianista e professora Janne Gonçalves, da Escola de Música Gabriel
Camargo, desembarca em Paris no próximo dia 13 para ministrar uma
masterclass de piano. Um reconhecimento internacional que reforça sua
atuação na formação de jovens talentos da música erudita.

Em Guarapari

Rhaissa D’Aguiar; Guilherme Bonelli; Adriana Souza; Marcos Vinicius Cometti
Rhaissa D’Aguiar, Guilherme Bonelli, Adriana Souza e  Marcos Vinicius Cometti: na inauguração do Instituto Santé, especializado em saúde Integrativa e Estética Avançada, em Guarapari Marcelo Mesquita

Projeto Executivos na Escola 


O projeto Executivos na Escola, promovido pela Junior Achievement (JA) Brasil, chega à sua 15ª edição e está com as inscrições abertas. Profissionais em cargos de liderança, como diretores, C-levels, gerentes e líderes seniores, interessados em compartilhar suas trajetórias e impactar jovens da rede pública, têm até o dia 8 de maio para se inscrever. As vagas são limitadas e podem ser encerradas antes do prazo. 


A iniciativa visa conectar lideranças empresariais a estudantes para conversas sobre carreira, empreendedorismo e o futuro do trabalho, numa experiência de duas semanas. A expectativa é impactar mais de 10 mil jovens em todo o país, com a participação de cerca de 600 executivos voluntários.

Na Serra

Jaqueline Bertranda, Vitor Corteletti, Leonelle Lamas e o palestrante Pereira Amorim

A gestão de equipes e o fortalecimento de relações mais humanas no processo de vendas foram os temas da 232ª edição do Café de Negócios (Caneg), promovido pela Associação dos Empresários da Serra (ASES), na manhã da quarta-feira (08), no Steffen Centro de Eventos. O encontro reuniu mais de 300 participantes, entre empresários, autoridades, lideranças e profissionais de diferentes setores. Na foto: Jaqueline Bertranda, Vitor Corteletti, Leonelle Lamas e o palestrante Pereira Amorim

 Fabrício Lima
Premiação

A capixaba Globalsys ganha projeção nacional com uma solução desenvolvida para a Braveo, uma das maiores distribuidoras do país, sob a liderança do diretor executivo de TI, Marcelo Alexandre. O “Motor”, ferramenta criada para impulsionar a operação e a estratégia do negócio, integra o case premiado no ranking “As 100+ Inovadoras no Uso de TI” 2025, do IT Forum. Para o CEO da  Globalsys, Thiago Molino, o reconhecimento reforça o papel transformador da tecnologia e destaca a atuação da empresa em projetos de alto impacto, que geram eficiência, inteligência operacional e mais competitividade.

Saúde

A QualiSaúde, administradora de benefícios de planos de saúde 100% capixaba, faturou o prêmio nacional de top administradora de benefícios da gigante Athena Saúde. Gerenciando mais de 40 mil vidas em todas as regiões do país, a empresa se destaca com inovação, custo-benefício e atendimento de qualidade, destacando o ES no setor de saúde suplementar. “Esse prêmio é o resultado do trabalho incansável de toda a nossa equipe”, celebra Flávio Cirilo, CEO da QualiSaúde.

Inauguração

Fernando Monteiro, Antonio Brito, Paula Cortelette e Carlos Padula
A Pimpolho, marca capixaba líder nacional dos segmentos gestante e primeira infância, inaugurou seu primeiro ponto de venda físico, na capital. Para marcar a nova fase, um café da manhã foi oferecido para convidados e imprensa, no Shopping Vitória, local que recebeu a operação. Na foto, Fernando Monteiro e Antonio Brito, membros do Conselho Administrativo da empresa, ao lado de Paula Cortelette, gerente comercial, e Carlos Padula, direitos-geral da Pimpolho. Diego Morales

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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