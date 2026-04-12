Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

O Instituto Ponte realizou, na quinta-feira (09), em São Paulo, mais uma edição do Ponte Day, reunindo mais de 380 convidados, entre empresários, parceiros, alunos e familiares, em uma noite dedicada à educação como ferramenta de ascensão social. O encontro, realizado no Villaggio JK, contou com um bate-papo com Diego Barreto, CEO do iFood, e Ana Carolina Nomura Barreto, do Mattos Filho Advogados, conduzido por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos.





A noite foi marcada por uma celebração da transformação por meio da educação, com depoimentos e histórias inspiradoras de alunos em diferentes fases da jornada – desde quem está começando no programa até os já formados, muitos com renda de até sete vezes superior à renda per capita familiar que tinham ao ingressar no Instituto.





Entre os destaques, experiências leiloadas como almoço com Guilherme Benchimol (XP), ingressos para a NFL no Maracanã e encontros com nomes do mercado e do entretenimento mobilizaram os convidados. O evento também registrou recorde de arrecadação, reforçando o engajamento dos parceiros com a causa. A iniciativa ampliou a rede de apoio da ONG, que atende mais de 400 alunos e já alcança 18 estados brasileiros, e segue construindo pontes para que oportunidades encontrem talentos em todo o país.