Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

O Instituto Ponte realizou, na quinta-feira (09), em São Paulo, mais uma edição do Ponte Day, reunindo mais de 380 convidados, entre empresários, parceiros, alunos e familiares, em uma noite dedicada à educação como ferramenta de ascensão social. O encontro, realizado no Villaggio JK, contou com um bate-papo com Diego Barreto, CEO do iFood, e Ana Carolina Nomura Barreto, do Mattos Filho Advogados, conduzido por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos.
A noite foi marcada por uma celebração da transformação por meio da educação, com depoimentos e histórias inspiradoras de alunos em diferentes fases da jornada – desde quem está começando no programa até os já formados, muitos com renda de até sete vezes superior à renda per capita familiar que tinham ao ingressar no Instituto.
Entre os destaques, experiências leiloadas como almoço com Guilherme Benchimol (XP), ingressos para a NFL no Maracanã e encontros com nomes do mercado e do entretenimento mobilizaram os convidados. O evento também registrou recorde de arrecadação, reforçando o engajamento dos parceiros com a causa. A iniciativa ampliou a rede de apoio da ONG, que atende mais de 400 alunos e já alcança 18 estados brasileiros, e segue construindo pontes para que oportunidades encontrem talentos em todo o país.
Protagonismo feminino
Moda
Martha Paiva convida para o lançamento da nova coleção outono/inverno 26 e dos acessórios Mônica Di Creddo, na próxima quinta-feira (16), em sua maison, na Aleixo Netto.
Em São Paulo
A dermatologista Priscila Passamani seguiu para São Paulo neste fim de semana acompanhada de sua equipe para participar do encontro internacional da Fotona, referência global em tecnologia a laser. Em pauta, um dos temas mais discutidos atualmente na medicina: os impactos do uso de canetas emagrecedoras no corpo, especialmente na pele e no cabelo.
Em Paris
A pianista e professora Janne Gonçalves, da Escola de Música Gabriel
Camargo, desembarca em Paris no próximo dia 13 para ministrar uma
masterclass de piano. Um reconhecimento internacional que reforça sua
atuação na formação de jovens talentos da música erudita.
Em Guarapari
Projeto Executivos na Escola
O projeto Executivos na Escola, promovido pela Junior Achievement (JA) Brasil, chega à sua 15ª edição e está com as inscrições abertas. Profissionais em cargos de liderança, como diretores, C-levels, gerentes e líderes seniores, interessados em compartilhar suas trajetórias e impactar jovens da rede pública, têm até o dia 8 de maio para se inscrever. As vagas são limitadas e podem ser encerradas antes do prazo.
A iniciativa visa conectar lideranças empresariais a estudantes para conversas sobre carreira, empreendedorismo e o futuro do trabalho, numa experiência de duas semanas. A expectativa é impactar mais de 10 mil jovens em todo o país, com a participação de cerca de 600 executivos voluntários.
Na Serra
Saúde
Inauguração