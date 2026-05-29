“É desperdício de água demais no ES”, alerta governo do Estado

Municípios capixabas podem estar desperdiçando até metade da água tratada produzida para abastecer a população. O alerta foi feito nesta terça-feira (26) pela Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) durante reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.





O debate discutiu o Projeto de Lei 174/2026, que cria a nova Política Estadual de Saneamento Básico para substituir a legislação atual, em vigor desde 2008, adequando o Espírito Santo ao Novo Marco Legal do Saneamento.





Representando a Sedurb, o gerente de Políticas Públicas da Subsecretaria de Saneamento, Carlos Roberto de Lima, conhecido como Bebeto, revelou que há cidades do Estado com perdas de até 50% da água produzida.





“Está ocorrendo um desperdício enorme. São sistemas antigos e obsoletos, com parques de hidrômetros ultrapassados, sem manutenção adequada e sem controle eficiente das redes”, alertou.



