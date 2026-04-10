Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Com festa prestigiada por autoridades, empresários e executivos capixabas, a Timenow, uma das principais empresas brasileiras de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos industriais, celebrou seus 30 anos nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master. Os anfitriões foram os fundadores da empresa, Francisco Carvalho e Sérgio Mello, e o CEO Antônio Toledo, ao lado de suas respectivas famílias.





Com expansão de mais de 30% nos últimos anos, a meta é alcançar faturamento superior a R$ 1 bilhão até 2030. A estratégia combina crescimento orgânico no Brasil, internacionalização com foco nos EUA, avanço tecnológico e aumento da margem com serviços de maior valor agregado, como engenharia, consultoria e soluções completas para a gestão de projetos. Nesse contexto, a companhia projeta que até 20% da receita venha de operações internacionais.



Durante o seu discurso, o governador Ricardo Ferraço destacou a importância e a relevância da empresa para o ES. "É um orgulho para todos nós ter a Timenow, que leva nossa competência para várias partes do país e do mundo".



Livro comemorativo





Como parte das comemorações, a empresa lançou durante a festa o livro “Timenow 30 anos: Relevante, Global e Digital”, que resgata sua trajetória desde a fundação, em 1996, até a consolidação como uma organização com atuação internacional, presença multissetorial e mais de 2,5 mil colaboradores. A publicação, organizada pela jornalista Carol Veiga, foi distribuída aos convidados da festa e a clientes e parceiros.



Após a solenidade com exibição de vídeos da história da empresa e discursos emocionados dos anfitriões, os convidados se confraternizaram num "Parabéns pra você". JVSax, Banda Back to Past e Orquestra Ammor animaram a pista. O cerimonial ficou a cargo da CB Eventos. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Cacá Lima.