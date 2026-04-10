Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Social
  • Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Renata Rasseli

Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Francisco Carvalho, Sérgio Mello e Antônio Toledo receberam autoridades e empresários nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 03:21

Publicado em 

10 abr 2026 às 03:21
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Os anfitriões Sérgio Mello e Francisco Carvalho receberam o governador Ricardo Ferraço na festa de 30 anos da Timenow, nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master. Fábio Borba 

Com festa prestigiada por autoridades, empresários e executivos capixabas, a Timenow, uma das principais empresas brasileiras de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos industriais, celebrou seus 30 anos nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master. Os anfitriões foram os fundadores da empresa, Francisco Carvalho e Sérgio Mello, e o CEO Antônio Toledo, ao lado de suas respectivas famílias. 

Com expansão de mais de 30% nos últimos anos, a meta é alcançar faturamento superior a R$ 1 bilhão até 2030. A estratégia combina crescimento orgânico no Brasil, internacionalização com foco nos EUA, avanço tecnológico e aumento da margem com serviços de maior valor agregado, como engenharia, consultoria e soluções completas para a gestão de projetos. Nesse contexto, a companhia projeta que até 20% da receita venha de operações internacionais. 

Durante o seu discurso, o governador Ricardo Ferraço destacou a importância e a relevância da empresa para o ES. "É um orgulho para todos nós ter a Timenow, que leva nossa competência para várias partes do país e do mundo". 

Livro comemorativo


Como parte das comemorações, a empresa lançou durante a festa o livro “Timenow 30 anos: Relevante, Global e Digital”, que resgata sua trajetória desde a fundação, em 1996, até a consolidação como uma organização com atuação internacional, presença multissetorial e mais de 2,5 mil colaboradores. A publicação, organizada pela jornalista Carol Veiga,  foi distribuída aos convidados da festa e a clientes e parceiros. 


Após a solenidade com exibição de vídeos da história da empresa e discursos emocionados dos anfitriões, os convidados se confraternizaram num "Parabéns pra você". JVSax, Banda Back to Past e Orquestra Ammor animaram a pista. O cerimonial ficou a cargo da CB Eventos. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Cacá Lima. 

Paulo Baraona, Sérgio Mello, José Armando Campos, Carlos Aguiar, Francisco Carvalho e Fernando Saliba Cacá Lima
Henrique e Bruna, Alice e Rodrigo, Francisco Carvalho e Jaqueline Devens, Pedro e Fabiely
Henrique e Bruna, Alice e Rodrigo, Francisco Carvalho e Jaqueline Devens, Pedro e Fabiely Cacá Lima
Sérgio Mello e família
Sérgio Mello e Ronise, Carina Borges Mello, Lucas, Arthur Borges Mello, Carolina e Joana Cacá Lima
Nailson Dalla Bernardina, Ricardo Ferraço, Antônio Toledo e Alecssandro Cassassi
Nailson Dalla Bernardina, Ricardo Ferraço, Antônio Toledo e Alecssandro Cassassi Cacá Lima
Durval Freitas, Munir Abud e Luiz Toniato
Durval Freitas, Munir Abud e Luiz Toniato Cacá Lima
Ana Lucia Wernesback e Rogério Salume
Ana Lucia Wernesback e Rogério Salume Cacá Lima
Andreza e Marcelo Devens
Andreza e Marcelo Devens Cacá Lima
Aline e Gilson Pereira
Aline e Gilson Pereira Cacá Lima
André Hees e Renata Rasseli, Carla Lacerda e Jonas Giacomin
André Hees e Renata Rasseli, Carla Lacerda e Jonas Giacomin Cacá Lima
Idalberto e Ligia Moro
Idalberto e Ligia Moro Cacá Lima
Thiago Santos e Dayse Hoffmann
Thiago Santos e Dayse Hoffmann Cacá Lima
Luciana e Leo Carrareto
Luciana e Leo Carrareto Cacá Lima
Carine Cardoso e Carol Veiga
Carine Cardoso e Carol Veiga Cacá Lima
Guns N' Roses in ES


A empresária Rachel Pires, CEO criativa da Nuvem, está à frente da produção de plotagens para o show do Guns N' Roses, que será realizado no Estádio Kleber Andrade, neste domingo (12).

Anuário da Indústria

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) e o Observatório Findes lançam, no dia 14 de abril (terça-feira), às 9h30, a 9ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo. O evento acontece no Palácio Anchieta, em Vitória.  

Saúde e bem-estar

Os empresários Leon Sayegh e João Paulo Máximo, sócios-proprietários da Wellness Club, uma das maiores redes de academias do Brasil, embarcaram nesta quinta-feira (09) rumo à cidade de Colônia, na Alemanha, para participar da FIBO Show – considerada a maior feira do setor fitness do planeta. O evento reúne empreendedores, donos de academias, treinadores e atletas, que vão em busca das últimas novidades, tendências e oportunidades de investimento.  


Autismo em debate

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo realiza nesta sexta-feira (10), o seminário Autismo Avanços e Desafios no Poder Judiciário, reunindo especialistas e representantes de instituições para discutir direitos e inclusão. A presidente da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), Pollyana Paraguassú, destaca a importância da iniciativa para ampliar o diálogo e avançar na garantia de acesso e respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.



Emprendedorismo capixaba 

Entre os dias 17 e 19 de abril, o Shopping Moxuara, em Cariacica, será palco de um dos eventos mais vibrantes do Espírito Santo: a FecartES – Feira de Empreendedorismo Capixaba, que promete transformar o espaço em uma verdadeira vitrine de criatividade, negócios e lazer para toda a família.


Rodrigo Pimentel em Vitória

O ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel é um dos nomes confirmados no evento “Brasil Sob Ameaça - Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado”, nos dias 27 e 28 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ele vai abordar como o cenário do Rio de Janeiro ajuda a antecipar tendências da segurança pública no Brasil. O evento vai reunir especialistas de todo o país para discutir segurança e combate ao crime organizado


Copa da gastronomia

O chef João Vieira, responsável pela cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, é finalista da seletiva brasileira da Copa mundial de gastronomia (International Catering Cup), uma das maiores premiações de gastronomia do mundo. João Vieira se classificou em dupla com o chef Rafael Bruno, do Maranhão, com um menu que misturou as gastronomias brasileira e francesa com muita técnica, criatividade e precisão.

Veja Também 

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida

Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta

Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres

Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social Festa Festa de Aniversário Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados