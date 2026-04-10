Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Com festa prestigiada por autoridades, empresários e executivos capixabas, a Timenow, uma das principais empresas brasileiras de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos industriais, celebrou seus 30 anos nesta quarta-feira (08), no Le Buffet Master. Os anfitriões foram os fundadores da empresa, Francisco Carvalho e Sérgio Mello, e o CEO Antônio Toledo, ao lado de suas respectivas famílias.
Com expansão de mais de 30% nos últimos anos, a meta é alcançar faturamento superior a R$ 1 bilhão até 2030. A estratégia combina crescimento orgânico no Brasil, internacionalização com foco nos EUA, avanço tecnológico e aumento da margem com serviços de maior valor agregado, como engenharia, consultoria e soluções completas para a gestão de projetos. Nesse contexto, a companhia projeta que até 20% da receita venha de operações internacionais.
Durante o seu discurso, o governador Ricardo Ferraço destacou a importância e a relevância da empresa para o ES. "É um orgulho para todos nós ter a Timenow, que leva nossa competência para várias partes do país e do mundo".
Livro comemorativo
Como parte das comemorações, a empresa lançou durante a festa o livro “Timenow 30 anos: Relevante, Global e Digital”, que resgata sua trajetória desde a fundação, em 1996, até a consolidação como uma organização com atuação internacional, presença multissetorial e mais de 2,5 mil colaboradores. A publicação, organizada pela jornalista Carol Veiga, foi distribuída aos convidados da festa e a clientes e parceiros.
Após a solenidade com exibição de vídeos da história da empresa e discursos emocionados dos anfitriões, os convidados se confraternizaram num "Parabéns pra você". JVSax, Banda Back to Past e Orquestra Ammor animaram a pista. O cerimonial ficou a cargo da CB Eventos. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Cacá Lima.
A empresária Rachel Pires, CEO criativa da Nuvem, está à frente da produção de plotagens para o show do Guns N' Roses, que será realizado no Estádio Kleber Andrade, neste domingo (12).
Anuário da Indústria
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) e o Observatório Findes lançam, no dia 14 de abril (terça-feira), às 9h30, a 9ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo. O evento acontece no Palácio Anchieta, em Vitória.
Saúde e bem-estar
Autismo em debate
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo realiza nesta sexta-feira (10), o seminário Autismo Avanços e Desafios no Poder Judiciário, reunindo especialistas e representantes de instituições para discutir direitos e inclusão. A presidente da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), Pollyana Paraguassú, destaca a importância da iniciativa para ampliar o diálogo e avançar na garantia de acesso e respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias.
Emprendedorismo capixaba
Rodrigo Pimentel em Vitória
O ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel é um dos nomes confirmados no evento “Brasil Sob Ameaça - Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado”, nos dias 27 e 28 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ele vai abordar como o cenário do Rio de Janeiro ajuda a antecipar tendências da segurança pública no Brasil. O evento vai reunir especialistas de todo o país para discutir segurança e combate ao crime organizado
Copa da gastronomia
O chef João Vieira, responsável pela cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, é finalista da seletiva brasileira da Copa mundial de gastronomia (International Catering Cup), uma das maiores premiações de gastronomia do mundo. João Vieira se classificou em dupla com o chef Rafael Bruno, do Maranhão, com um menu que misturou as gastronomias brasileira e francesa com muita técnica, criatividade e precisão.