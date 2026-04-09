Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Social
  • Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Renata Rasseli

Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

A segunda edição do festival movimentou o balneário da Serra, entre os dias 02 e 05 de abril, em 8 restaurantes

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 03:04

Publicado em 

09 abr 2026 às 03:04
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida: no 2º Fest Santo Manguinhos.  Marcio Scheppa.jpg

Entre o som das ondas e o aroma das cozinhas, Manguinhos viveu dias especiais durante a Semana Santa. Entre os dias 2 e 5 de abril, o balneário ficou movimentado durante a segunda edição do Fest Santo Manguinhos, reunindo tradição, cultura e boa mesa à beira-mar. O evento aconteceu nos estabelecimentos que integram o Polo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, que prometem transformar o feriado em uma verdadeira celebração dos sabores capixabas.  Mais do que um evento gastronômico, o Fest Santo reforça a identidade local, impulsiona o turismo e celebra as tradições de Manguinhos em um dos períodos mais simbólicos do calendário.Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Marcio Scheppa e Mônica Zorzanelli. 

Em São Paulo 

Mauricio Moura, Felipe Nunes e Sérgio Denicoli
O cientista político e fundado da Ideia Big Data Mauricio Moura, o professor e diretor da Quaest Felipe Nunes e o CEO da AP Exata e cientista de dados capixaba Sérgio Denicoli: debate sobre política e Eleições 2026, na 12ªedição do Brazil Investiment Forum, organizado pelo Bradesco BBI, em São Paulo, nesta quarta-feira (08) Divulgação

O Rei vem aí!

Quem soprará velas em grande estilo é Roberto Carlos. O Rei escolheu sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, para celebrar o aniversário no próximo dia 19 de abril, com show especial no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. A apresentação integra a turnê “Eu Ofereço Flores” e promete reunir sucessos que atravessam gerações, como “Detalhes”, “Emoções” e “Como é grande o meu amor por você”. O retorno às origens reforça a conexão do artista com o Espírito Santo, onde tudo começou.

Dermatologia estética

A dermatologista Dra. Karina Mazzini recebe em sua clínica, neste sábado (11), o amigo e colega de profissão Dr. Lucas Basmage, dermatologista do Mato Grosso do Sul. Assim como a médica capixaba, ele também é adepto das tecnologias coreanas aplicadas à dermatologia estética, que vêm ganhando destaque pelos resultados e pela inovação nos tratamentos.

Na Praia do Canto

A Track&Field acaba de anunciar mais uma loja na Praia do Canto. Com um super investimento de cerca de R$ 700 mil, a nova loja será localizada na rua Aleixo Netto, reforçando a presença da marca em um dos bairros mais movimentados da capital. "A Praia do Canto concentra esse estilo de vida ativo, com conveniência, moda, esporte e socialização. Isso a torna um ponto estratégico para a marca!", destacou Renata França, proprietária da Track&Field Vitória. A nova unidade tem previsão de abertura para o dia 6 de maio.


Nova gelaria

Isabella Lira, Caio Adrião, Lucas Carvalheira e Nathalia Alvarenga acabam de bater o martelo para a abertura da terceira unidade da Gelato Borelli. O destino da nova franquia da gelateria artesanal será Jardim Camburi com um investimento médio de R$800 mil. A previsão é que a inauguração seja no segundo semestre deste ano.

Aniversário 

Eduardo Caliman e Mariana Perini com Neymara Carvalho
A pentacampeã mundial Neymara Carvalho celebrou a chegada dos seus 50 anos, com festa no Brizz, ao som da Banda Casaca. Na foto: Eduardo Caliman, a aniversariante e Mariana Perini. Divulgação

Campanha Declare Certo

Sob o comando de Mário Zan Barros, o Sescon/ES já prepara a logística para o "Dia D" da campanha Declare Certo 2026. Nesta sexta-feira (10), uma força-tarefa de contadores voluntários assumem postos estratégicos — da Praça Costa Pereira aos terminais rodoviários -  para esclarecer as dúvidas sobre o Imposto de Renda. 


Projeto Profissões 


Paulo Moraes, CEO da Inspired Education no Brasil, grupo internacional do qual o Centro Educacional Leonardo da Vinci faz parte, participa da abertura nesta quinta, dia 9, do Projeto Profissões. Ele falará sobre “Tomada de decisão num cenário de informação imperfeita”. A iniciativa busca orientar alunos das 1as e 2as séries do Ensino Médio sobre a escolha consciente da carreira. Ao longo do ano, o projeto conta ainda com outras etapas, como palestras de ex-alunos e visitas a faculdades.

Economia em pauta

O IBEF Academy promove, nesta quinta (09), na Casa Vilani, a primeira edição do Fórum IBEF Academy, encontro que vai reunir lideranças empresariais, executivos e especialistas para discutir os rumos da economia e do desenvolvimento no Espírito Santo. Com o tema “Economia e Prosperidade”, o evento acontece das 13h30 às 18h30 e deve receber entre 250 e 300 participantes. A programação contará com nomes de destaque do mercado, como Paulo Wanick, CFO da ArcelorMittal, e Clecia Dias, CEO do Grupo Lamoia, além de reflexões sobre liderança, gestão e oportunidades de crescimento no Estado.


Educação

Moacir Lellis, Roberta Bonelli e Alexandre Theodoro
Moacir Lellis, Roberta Bonelli e Alexandre Theodoro:  no III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, em um dia dedicado à reflexão sobre escolhas profissionais, propósito e construção de trajetórias. O evento foi promovido pelo Sinepe/ES. Rocio Fotografia
Rafael Furlanetti e Patrick Ribeiro
Rafael Furlanetti e Patrick Ribeiro: no Fórum do Sinepe-ES. Rocio Fotografia

Veja Também 

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta

Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres

Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória

Thais Medeiros, Geórgia Mendonça e Karen Moro

The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli manguinhos Festa de Aniversário Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados