Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Entre o som das ondas e o aroma das cozinhas, Manguinhos viveu dias especiais durante a Semana Santa. Entre os dias 2 e 5 de abril, o balneário ficou movimentado durante a segunda edição do Fest Santo Manguinhos, reunindo tradição, cultura e boa mesa à beira-mar. O evento aconteceu nos estabelecimentos que integram o Polo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, que prometem transformar o feriado em uma verdadeira celebração dos sabores capixabas. Mais do que um evento gastronômico, o Fest Santo reforça a identidade local, impulsiona o turismo e celebra as tradições de Manguinhos em um dos períodos mais simbólicos do calendário.Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Marcio Scheppa e Mônica Zorzanelli.
Em São Paulo
O Rei vem aí!
Quem soprará velas em grande estilo é Roberto Carlos. O Rei escolheu sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, para celebrar o aniversário no próximo dia 19 de abril, com show especial no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. A apresentação integra a turnê “Eu Ofereço Flores” e promete reunir sucessos que atravessam gerações, como “Detalhes”, “Emoções” e “Como é grande o meu amor por você”. O retorno às origens reforça a conexão do artista com o Espírito Santo, onde tudo começou.
Dermatologia estética
A dermatologista Dra. Karina Mazzini recebe em sua clínica, neste sábado (11), o amigo e colega de profissão Dr. Lucas Basmage, dermatologista do Mato Grosso do Sul. Assim como a médica capixaba, ele também é adepto das tecnologias coreanas aplicadas à dermatologia estética, que vêm ganhando destaque pelos resultados e pela inovação nos tratamentos.
Na Praia do Canto
A Track&Field acaba de anunciar mais uma loja na Praia do Canto. Com um super investimento de cerca de R$ 700 mil, a nova loja será localizada na rua Aleixo Netto, reforçando a presença da marca em um dos bairros mais movimentados da capital. "A Praia do Canto concentra esse estilo de vida ativo, com conveniência, moda, esporte e socialização. Isso a torna um ponto estratégico para a marca!", destacou Renata França, proprietária da Track&Field Vitória. A nova unidade tem previsão de abertura para o dia 6 de maio.
Nova gelaria
Isabella Lira, Caio Adrião, Lucas Carvalheira e Nathalia Alvarenga acabam de bater o martelo para a abertura da terceira unidade da Gelato Borelli. O destino da nova franquia da gelateria artesanal será Jardim Camburi com um investimento médio de R$800 mil. A previsão é que a inauguração seja no segundo semestre deste ano.
Aniversário
Campanha Declare Certo
Sob o comando de Mário Zan Barros, o Sescon/ES já prepara a logística para o "Dia D" da campanha Declare Certo 2026. Nesta sexta-feira (10), uma força-tarefa de contadores voluntários assumem postos estratégicos — da Praça Costa Pereira aos terminais rodoviários - para esclarecer as dúvidas sobre o Imposto de Renda.
Projeto Profissões
Paulo Moraes, CEO da Inspired Education no Brasil, grupo internacional do qual o Centro Educacional Leonardo da Vinci faz parte, participa da abertura nesta quinta, dia 9, do Projeto Profissões. Ele falará sobre “Tomada de decisão num cenário de informação imperfeita”. A iniciativa busca orientar alunos das 1as e 2as séries do Ensino Médio sobre a escolha consciente da carreira. Ao longo do ano, o projeto conta ainda com outras etapas, como palestras de ex-alunos e visitas a faculdades.
Economia em pauta
O IBEF Academy promove, nesta quinta (09), na Casa Vilani, a primeira edição do Fórum IBEF Academy, encontro que vai reunir lideranças empresariais, executivos e especialistas para discutir os rumos da economia e do desenvolvimento no Espírito Santo. Com o tema “Economia e Prosperidade”, o evento acontece das 13h30 às 18h30 e deve receber entre 250 e 300 participantes. A programação contará com nomes de destaque do mercado, como Paulo Wanick, CFO da ArcelorMittal, e Clecia Dias, CEO do Grupo Lamoia, além de reflexões sobre liderança, gestão e oportunidades de crescimento no Estado.
Educação