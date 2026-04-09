Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Campanha Declare Certo



Sob o comando de Mário Zan Barros, o Sescon/ES já prepara a logística para o "Dia D" da campanha Declare Certo 2026. Nesta sexta-feira (10), uma força-tarefa de contadores voluntários assumem postos estratégicos — da Praça Costa Pereira aos terminais rodoviários - para esclarecer as dúvidas sobre o Imposto de Renda.





Projeto Profissões





Paulo Moraes, CEO da Inspired Education no Brasil, grupo internacional do qual o Centro Educacional Leonardo da Vinci faz parte, participa da abertura nesta quinta, dia 9, do Projeto Profissões. Ele falará sobre “Tomada de decisão num cenário de informação imperfeita”. A iniciativa busca orientar alunos das 1as e 2as séries do Ensino Médio sobre a escolha consciente da carreira. Ao longo do ano, o projeto conta ainda com outras etapas, como palestras de ex-alunos e visitas a faculdades.



Economia em pauta



O IBEF Academy promove, nesta quinta (09), na Casa Vilani, a primeira edição do Fórum IBEF Academy, encontro que vai reunir lideranças empresariais, executivos e especialistas para discutir os rumos da economia e do desenvolvimento no Espírito Santo. Com o tema “Economia e Prosperidade”, o evento acontece das 13h30 às 18h30 e deve receber entre 250 e 300 participantes. A programação contará com nomes de destaque do mercado, como Paulo Wanick, CFO da ArcelorMittal, e Clecia Dias, CEO do Grupo Lamoia, além de reflexões sobre liderança, gestão e oportunidades de crescimento no Estado.





