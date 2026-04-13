Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta

Uma noite histórica. Com show inédito do Guns N' Roses, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a Rede Gazeta recebeu amigos, parceiros e autoridades em um lounge exclusivo no Estádio Kleber Andrade, neste domingo (12), dentro das comemorações do 50 anos da TV Gazeta.



Na véspera do feriado de Nossa Senhora da Penha, a banda levou o estádio lotado ao delírio com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo. Esse é o trio responsável por sucessos atemporais como "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Paradise City" e "Welcome to the Jungle", que ferveram o Klebão na noite deste domingo.



Como media partner do megashow, a Rede Gazeta entregou uma cobertura multiplataforma, com conteúdos distribuídos na TV, rádio, digital e redes sociais. Os veículos da Gazeta acompanharam todos os momentos da passagem da banda pelo Espírito Santo, desde a expectativa do público, bastidores, movimentação na cidade, até os principais highlights do show.





A participação da Gazeta no evento reforça seu papel como protagonista na promoção de grandes experiências no Espírito Santo, conectando marcas, entretenimento e audiência em um dos maiores shows internacionais já realizados no Estado.



Veja os melhores momentos do show e quem curtiu de perto o Guns no ES na galeria de Mônica Zorzanelli.