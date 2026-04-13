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Renata Rasseli

Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta

Cariacica foi a quinta cidade brasileira na rota da banda liderada por Axl Rose

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 09:11

Publicado em 

13 abr 2026 às 09:11
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
O diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes, o produtor Cícero Ribeiro, o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta Bruno Araújo e o diretor de Mercado da Gazeta Bruno Passoni: no Lounge TV Gazeta, com vista privilegiada para o palco do Guns N' Roses, no Kleber Andrade.  TV Gazeta

Uma noite histórica. Com show inédito do Guns N' Roses, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a Rede Gazeta recebeu amigos, parceiros e autoridades em um lounge exclusivo no Estádio Kleber Andrade, neste domingo (12), dentro das comemorações do 50 anos da TV Gazeta. 

Na véspera do feriado de Nossa Senhora da Penha, a banda levou o estádio lotado ao delírio  com Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo. Esse é o  trio responsável por sucessos atemporais como "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Paradise City" e "Welcome to the Jungle", que ferveram o Klebão na noite deste domingo. 

Como media partner do megashow, a Rede Gazeta entregou uma cobertura multiplataforma, com conteúdos distribuídos na TV, rádio, digital e redes sociais. Os veículos da Gazeta acompanharam todos os momentos da passagem da banda pelo Espírito Santo, desde a expectativa do público, bastidores, movimentação na cidade, até os principais highlights do show. 

A participação da Gazeta no evento reforça seu papel como protagonista na promoção de grandes experiências no Espírito Santo, conectando marcas, entretenimento e audiência em um dos maiores shows internacionais já realizados no Estado.

Veja os melhores momentos do show e quem curtiu de perto o Guns no ES na galeria de Mônica Zorzanelli.

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande
O governador Ricardo Ferraço e o ex-governador Renato Casagrande Arthur Louzada
Marcello Moraes, Bruno Passoni, Marcelo Santos, Shirlene Santos e Giliard Ferreira
Marcello Moraes, Bruno Passoni, o presidente da Assembleia Legislativa do ES Marcelo Santos, Shirlene Santos e Giliard Ferreira Mônica Zorzanelli
Antônio Lindenberg e Alessandra, Leila Marchesi e Marcello Moraes
Antônio Lindenberg e Alessandra Peres Lindenberg, Leila Marchesi e Marcello Moraes Mônica Zorzanelli
Bruno e Talita Passoni, Leticia e Bruno Chieppe
O diretor Bruno e Talita Passoni, Leticia e Bruno Chieppe Mônica Zorzanelli
Fabio Sipolatti, Munir Abud, Marcello Moraes e Bruno Passoni
Fabio Sipolatti, Munir Abud, Marcello Moraes e Bruno Passoni Mônica Zorzanelli
Giliard Ferreira, Fabiano Pimentel e Marcello Moraes
Giliard Ferreira, Fabiano Pimentel e Marcello Moraes Mônica Zorzanelli
Bruno e Talita Passoni, Fábio e Eliane Bertollo
Bruno e Talita Passoni, Eliane e Fábio Bertollo Mônica Zorzanelli
Marli Bassini , Carolina Ferreira e Alan Bassini
Marli Bassini, Carolina Ferreira e Alan Bassini Mônica Zorzanelli
Rodrigo Oliveira, Carolina Bento, Mila e Nailson Dalla Bernardina
Rodrigo Oliveira, Carolina Bento, Mila e Nailson Dalla Bernardina Mônica Zorzanelli

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Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Imagem de destaque

Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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