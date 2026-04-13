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Kleber Andrade

Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Banda leva milhares de fãs ao delírio em apresentação marcada por clássicos, energia e conexão com o público capixaba
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 22:27


A banda Guns N’ Roses protagonizou uma noite histórica no Espírito Santo ao reunir milhares de fãs para um show repleto de sucessos e momentos marcantes, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Embora estivesse marcada para as 20h, a apresentação começou às 21h10 deste domingo (12),  com a música "Welcome to the jungle" abrindo o repertório. 


Veja vídeo:



Fãs de todo o Espírito Santo e também de estados vizinhos marcam presença no evento, formando um público diverso e apaixonado pelo rock. Desde cedo, a movimentação no entorno do local já indicava a grandiosidade da apresentação, com grupos de amigos, famílias e admiradores da banda reunidos em clima de celebração.


A abertura da noite ficou por conta da Raimundos, que preparou o público com um show enérgico e repleto de sucessos. Com sua mistura de rock e irreverência, a banda brasileira aqueceu a plateia e ajudou a criar o clima ideal para a aguardada apresentação principal. 


Veja como foi a concentração e a espera pelo show 

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