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Show

Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Público já ocupa o entorno do Estádio Kleber Andrade horas antes do show marcado para as 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 15:46


Filas quilométricas de fãs se formaram nos arredores do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para o aguardado show da banda Guns N’ Roses. Mesmo com a abertura dos portões somente às 16 horas, muitas pessoas já aguardavam a entrada desde as primeiras horas do dia.


A entrada no estádio foi liberada por volta de 16h15. Por volta das 17h30, começou a chover forte, mas o público seguia empolgado para a grande apresentação deste domingo.

O show dos Raimundos, marcado para as 18h30, começou por volta de 18h50 e terminou às 19h30. Veja trecho:


O público

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