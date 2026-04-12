Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Filas quilométricas de fãs se formaram nos arredores do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para o aguardado show da banda Guns N’ Roses. Mesmo com a abertura dos portões somente às 16 horas, muitas pessoas já aguardavam a entrada desde as primeiras horas do dia.
A entrada no estádio foi liberada por volta de 16h15. Por volta das 17h30, começou a chover forte, mas o público seguia empolgado para a grande apresentação deste domingo.
O show dos Raimundos, marcado para as 18h30, começou por volta de 18h50 e terminou às 19h30. Veja trecho:
O público