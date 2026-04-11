Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Criativo e muito bem-relacionado, o arquiteto Augusto Pacheco fez uma surpresa para um grupo de amigas e clientes, nesta quinta-feira (09). Convidou todas para embarcar numa van, com saída da Praça do Iate Clube do ES rumo a um destino não revelado. Logo após o embarque, o anfitrião revelou que a programação era visitar o Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, e ainda conferir a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes.
O tour cultural contou com uma visita guiada comandada pela presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel. Augusto Pacheco foi um dos arquitetos responsáveis pelas obras de revitalização do equipamento cultural da Serra.
A mostra de Ângela Gomes, que tem a curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício. Conta com 27 telas recentes da artista, a mostra reúne paisagens que se colocam na fronteira entre o real e o imaginário, a subjetividade e o sonho. A mostra fica aberta até o final de julho.
Na Forbes
Pelo quinto ano consecutivo, o Sicredi reafirma sua excelência global ao conquistar a sexta posição no ranking World’s Best Banks 2026. O levantamento, em sua oitava edição, elaborado pela Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista, avaliou instituições de 34 países, ouvindo mais de 54 mil clientes. O resultado mantém o Sicredi como a única instituição financeira cooperativa brasileira no ranking internacional. A pesquisa se baseia na experiência direta dos usuários, que atribuíram notas a critérios fundamentais como aconselhamento financeiro, atendimento ao cliente, serviços digitais, termos e condições. Em 2026, a confiança se consolidou novamente como fator determinante para a satisfação do consumidor no setor bancário global.
Expedição fotográfica
Débora Benaim está às voltas com uma expedição fotográfica aos Lençóis Maranhenses. Depois de uma vivência em uma aldeia indígena no Xingu, onde fotografou o ritual do Kuarup, ela agora parte para uma nova experiência fotográfica, cultural e pessoal. A expedição tem à frente Teresa Maia, fotógrafa pernambucana premiada internacionalmente, e reúne amantes da fotografia amadores e profissionais.