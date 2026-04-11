Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Criativo e muito bem-relacionado, o arquiteto Augusto Pacheco fez uma surpresa para um grupo de amigas e clientes, nesta quinta-feira (09). Convidou todas para embarcar numa van, com saída da Praça do Iate Clube do ES rumo a um destino não revelado. Logo após o embarque, o anfitrião revelou que a programação era visitar o Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, e ainda conferir a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes.





O tour cultural contou com uma visita guiada comandada pela presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel. Augusto Pacheco foi um dos arquitetos responsáveis pelas obras de revitalização do equipamento cultural da Serra.







A mostra de Ângela Gomes, que tem a curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício. Conta com 27 telas recentes da artista, a mostra reúne paisagens que se colocam na fronteira entre o real e o imaginário, a subjetividade e o sonho. A mostra fica aberta até o final de julho.