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Renata Rasseli

Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

As convidadas fizeram a visita guiada e conferiram a abertura da exposição da artista Ângela Gomes nesta quinta-feira (09)

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 02:32

Publicado em 

11 abr 2026 às 02:32
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Augusto Pacheco recebe amigas na Igreja dos Reis Magos
Augusto Pacheco recebeu amigas para tour cultural Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, nesta quinta-feira (09). Mônica Zorzanelli

Criativo e muito bem-relacionado, o arquiteto Augusto Pacheco fez uma surpresa para um grupo de amigas e clientes, nesta quinta-feira (09). Convidou todas para embarcar numa van, com saída da Praça do Iate Clube do ES rumo a um destino não revelado. Logo após o embarque, o anfitrião revelou que a programação era visitar o Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, em Nova Almeida, e ainda conferir a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes.


O tour cultural contou com uma visita guiada comandada pela presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel. Augusto Pacheco foi um dos arquitetos responsáveis pelas obras de revitalização do equipamento cultural da Serra.  


A mostra de Ângela Gomes, que tem a curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício. Conta com 27 telas recentes da artista, a mostra reúne paisagens que se colocam na fronteira entre o real e o imaginário, a subjetividade e o sonho. A mostra fica aberta até o final de julho. 

Erika Kunkel, Angela Gomes, Almerinda Lopes e Augusto Pacheco
Erika Kunkel, Ãngela Gomes, Almerinda Lopes e Augusto Pacheco Mônica Zorzanelli
Adriana Delmaestro, Silvia Maciel e Izabella Dalla
Adriana Delmaestro, Silvia Maciel e Izabella Dalla Mônica Zorzanelli
Angelina Cabral. Rosana Foleto e Rachel Toribio
Angelina Cabral,  Rosana Foleto e Rachel Toribio Mônica Zozanelli
Nazaré Miranda,Marcia Schwarz,Daniela Leão e Irene Schwartz
Nazaré Miranda,Marcia Schwarz, Daniela Leão e Irene Schwartz Mônica Zorzanelli
Angelina Cabral, Marta Roxo e Ivanilde Brunow
Angelina Cabral, Marta Roxo e Ivanilde Brunow Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida, Augusto Pacheco e Renata Rasseli
Luciana Almeida, Augusto Pacheco e Renata Rasseli Mônica Zorzanelli
Angela Abranches, Rosana Foleto e Silvia Maciel
Angela Abranches, Rosana Foleto e Silvia Maciel Mônica Zorzanelli
Roberta Martinelli e Luciana Faria
Roberta Martinelli e Luciana Faria Mônica Zorzanelli
Jarbas Gomes, Angela Gomes, Ilda Castro e Viviane Nogueira
Jarbas Gomes, Ângela Gomes, Ilda Castro e Viviane Nogueira Mônica Zorzanelli

Na Forbes

Pelo quinto ano consecutivo, o Sicredi reafirma sua excelência global ao conquistar a sexta posição no ranking World’s Best Banks 2026. O levantamento, em sua oitava edição, elaborado pela Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista, avaliou instituições de 34 países, ouvindo mais de 54 mil clientes. O resultado mantém o Sicredi como a única instituição financeira cooperativa brasileira no ranking internacional. A pesquisa se baseia na experiência direta dos usuários, que atribuíram notas a critérios fundamentais como aconselhamento financeiro, atendimento ao cliente, serviços digitais, termos e condições. Em 2026, a confiança se consolidou novamente como fator determinante para a satisfação do consumidor no setor bancário global.

Expedição fotográfica

Débora Benaim está às voltas com uma expedição fotográfica aos Lençóis Maranhenses. Depois de uma vivência em uma aldeia indígena no Xingu, onde fotografou o ritual do Kuarup, ela agora parte para uma nova experiência fotográfica, cultural e pessoal. A expedição tem à frente Teresa Maia, fotógrafa pernambucana premiada internacionalmente, e reúne amantes da fotografia amadores e profissionais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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