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Morto a facadas

DJ Thiago Crei foi morto ao filmar encontro dentro de carro em Vila Velha

O delegado Tarik Souki explicou que a utilização do celular para gravar o encontro desagradou o suspeito que, então, deu 12 facadas em Thiago
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jun 2022 às 12:19

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 12:19

Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha
Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social
Thiago Silva dos Santos, conhecido como DJ Thiago Crei, foi morto porque tentou filmar um encontro com o assassino dentro do carro dele em Vila VelhaO crime aconteceu na noite do dia 9 de maio deste ano e o suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27) no bairro Aribiri.
Segundo o delegado Tarik Halabi Souki, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Thiago e o suspeito tiveram uma discussão por conta da utilização do celular para fazer filmagens. Isso, conforme o delegado, motivou o assassinato.
"Ele (preso pelo crime) alega que houve a utilização de um aparelho celular para a gravação de imagens, o que desagradou o executor. Eles começaram a discutir por esse motivo, pegou uma faca que estava no carona e passou a esfaquear a vítima."
Tarik Halabi Souki - Delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) de Vila Velha
Conforme Tarik Souki, familiares de Thiago autorizaram que equipes da polícia vasculhassem o notebook do DJ. Dessa forma, eles chegaram ao nome do suspeito. Tarik Souki disse que, no dia posterior ao crime, a polícia foi até o local onde Thiago havia combinado para buscar o homem durante uma conversa entre eles pelo Instagram. Lá, encontraram o carro do DJ.
"Os familiares autorizaram que nós pudéssemos ter acesso ao notebook do Thiago. Percebemos que o Instagram estava aberto. Verificamos diversas mensagens e, uma delas chamou a atenção, que era de um indivíduo, não identificado, em razão de ter apagado a conta, e chamou a atenção que, no dia 9, ele marca um encontro com o Thiago", acrescentou Tarik.
Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que o suspeito se desloca até o local em que o carro de Thiago foi abandonado. Em seguida, ele aparece voltando pela mesma rua a pé. Assista abaixo:
A partir disso, a polícia buscou o nome dado pelo homem na conversa com Thiago e chegaram a mais de 1.300 resultados. Em uma busca mais detalhada, conseguiram reduzir a busca a cerca de 120 nomes e relacionar uma das identificações com o endereço também dado na conversa dos dois. 
Segundo Tarik, o DJ foi buscar o suspeito na casa dele depois de eles marcarem um encontro. Chegando ao local do crime, eles começaram a usar drogas e, logo depois, teve início a discussão entre os dois.
"As investigações indicaram que ele marcou um encontro com o Thiago. O Thiago foi até próximo a casa desse executor, depois eles foram até o um local conhecido desse executor. Lá, eles passaram a utilizar entorpecentes, houve uma discussão no interior do veículo relacionada a utilização de um telefone celular", contou.
Thiago Crei foi assassinado com cerca de 12 facadas, segundo Tarik Souki. De acordo com o delegado, o suspeito contou à polícia que a faca utilizada no crime já estava dentro do carro, ao lado do banco do carona. 
"Ele se apossou dessa faca e passou a desferir golpes contra o Thiago. O Thiago ainda tomou a faca desse indivíduo e o esfaqueou na perna. Ele retomou a faca, deu mais dez golpes. O Thiago saiu do carro, tomou mais um golpe de faca nas costas e se jogou no mato", narrou o delegado.
Segundo o delegado, o telefone de Thiago ainda não foi encontrado. Ele confirmou também que as investigações da polícia indicam que não se tratou de um crime premeditado.

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