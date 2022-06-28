DJ Thiago Crei foi morto ao filmar encontro dentro de carro em Vila Velha

Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social

Segundo o delegado Tarik Halabi Souki, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Thiago e o suspeito tiveram uma discussão por conta da utilização do celular para fazer filmagens. Isso, conforme o delegado, motivou o assassinato.

"Ele (preso pelo crime) alega que houve a utilização de um aparelho celular para a gravação de imagens, o que desagradou o executor. Eles começaram a discutir por esse motivo, pegou uma faca que estava no carona e passou a esfaquear a vítima." Tarik Halabi Souki - Delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) de Vila Velha

Conforme Tarik Souki, familiares de Thiago autorizaram que equipes da polícia vasculhassem o notebook do DJ. Dessa forma, eles chegaram ao nome do suspeito. Tarik Souki disse que, no dia posterior ao crime, a polícia foi até o local onde Thiago havia combinado para buscar o homem durante uma conversa entre eles pelo Instagram. Lá, encontraram o carro do DJ.

"Os familiares autorizaram que nós pudéssemos ter acesso ao notebook do Thiago. Percebemos que o Instagram estava aberto. Verificamos diversas mensagens e, uma delas chamou a atenção, que era de um indivíduo, não identificado, em razão de ter apagado a conta, e chamou a atenção que, no dia 9, ele marca um encontro com o Thiago", acrescentou Tarik.

Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que o suspeito se desloca até o local em que o carro de Thiago foi abandonado. Em seguida, ele aparece voltando pela mesma rua a pé. Assista abaixo:

A partir disso, a polícia buscou o nome dado pelo homem na conversa com Thiago e chegaram a mais de 1.300 resultados. Em uma busca mais detalhada, conseguiram reduzir a busca a cerca de 120 nomes e relacionar uma das identificações com o endereço também dado na conversa dos dois.

Segundo Tarik, o DJ foi buscar o suspeito na casa dele depois de eles marcarem um encontro. Chegando ao local do crime, eles começaram a usar drogas e, logo depois, teve início a discussão entre os dois.

"As investigações indicaram que ele marcou um encontro com o Thiago. O Thiago foi até próximo a casa desse executor, depois eles foram até o um local conhecido desse executor. Lá, eles passaram a utilizar entorpecentes, houve uma discussão no interior do veículo relacionada a utilização de um telefone celular", contou.

Thiago Crei foi assassinado com cerca de 12 facadas, segundo Tarik Souki. De acordo com o delegado, o suspeito contou à polícia que a faca utilizada no crime já estava dentro do carro, ao lado do banco do carona.

"Ele se apossou dessa faca e passou a desferir golpes contra o Thiago. O Thiago ainda tomou a faca desse indivíduo e o esfaqueou na perna. Ele retomou a faca, deu mais dez golpes. O Thiago saiu do carro, tomou mais um golpe de faca nas costas e se jogou no mato", narrou o delegado.