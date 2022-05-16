Protesto em Vila Velha pede justiça pela morte do DJ Thiago Crei

Manifestantes pedem justiça pela morte do DJ Thiago Crei em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Amigos e familiares fizeram um protesto em Vila Velha , no início da noite desta segunda-feira (16), pedindo justiça e apuração da morte do DJ capixaba Thiago Silva dos Santos, de 28 anos, conhecido com o Thiago Crei. Os manifestantes se reuniram na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro onde o crime ocorreu.

A concentração do ato começou na Avenida Carlos Lindenberg e os participantes levaram cartazes com a foto de Thiago. "Nós não sabemos se estão investigando. Eu, que sou a avó que criei ele, não sei se estão investigando. Quero saber da Justiça aqui da Terra, porque a de Deus vai cobrar", disse avó do DJ, Ivanete Silva, que participou do protesto.

Amigos e familiares do DJ Thiago Crei se reuniram na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Caíque Verli

CARRO ENCONTRADO E INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Nenhum suspeito foi preso.

RELEMBRE O CRIME

O corpo do DJ Thiago Crei foi encontrado, na manhã do último dia 9, por uma mulher que caminhava pela região e acionou a Polícia Militar. A PM informou que o corpo da vítima tinha diversas perfurações que aparentavam ser por arma branca.

No asfalto, foram encontradas marcas de sangue a poucos metros de onde o corpo do DJ estava e os peritos também encontraram cerca de R$ 900 em dinheiro nos bolsos da vítima.

O local onde o corpo da vítima foi encontrado não tem casas próximas, mas é muito frequentado por moradores que fazem caminhada ou vão rezar.

O DJ Thiago Crei tem mais de 90 mil seguidores no Instagram e divulgava o seu trabalho pelas redes sociais. Um dia antes de ser encontrado morto, Thiago fez algumas postagens falando sobre os trabalhos dos últimos dias. O artista tinha menos de três anos de carreira e já participava de grandes apresentações.