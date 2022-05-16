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Avenida Carlos Lindenberg

Protesto em Vila Velha pede justiça pela morte do DJ Thiago Crei

Artista foi encontrado morto no último dia 9. Com faixas, amigos e familiares do DJ se reuniram na avenida Carlos Lindenberg no início da noite desta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2022 às 19:50
Manifestantes pedem justiça pela morte do DJ Thiago Crei em Vila Velha
Manifestantes pedem justiça pela morte do DJ Thiago Crei em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Amigos e familiares fizeram um protesto em Vila Velha, no início da noite desta segunda-feira (16), pedindo justiça e apuração da morte do DJ capixaba Thiago Silva dos Santos, de 28 anos, conhecido com o Thiago Crei. Os manifestantes se reuniram na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro onde o crime ocorreu.
artista foi encontrado morto no último dia 9, no meio de um matagal, em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha. "Fizeram isso com ele, não tem nem como explicar, não sei porque, todos estamos aqui querendo uma resposta, de algum lugar. Está a família, a avó, que passou mal, a mãe, e estamos aqui sem resposta alguma e vamos ficar aqui até termos alguma resposta", contou Guilherme, amigo do artista.
A concentração do ato começou na Avenida Carlos Lindenberg e os participantes levaram cartazes com a foto de Thiago. "Nós não sabemos se estão investigando. Eu, que sou a avó que criei ele, não sei se estão investigando. Quero saber da Justiça aqui da Terra, porque a de Deus vai cobrar", disse avó do DJ, Ivanete Silva, que participou do protesto.
Manifestantes pedem justiça pela morte do DJ Thiago Crei em Vila Velha
Amigos e familiares do DJ Thiago Crei se reuniram na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Caíque Verli

CARRO ENCONTRADO E INVESTIGAÇÃO

O carro do DJ foi encontrado um dia após a morte. Dentro do veículo, foram encontrados R$ 900 em dinheiro, que foram devolvidos a familiares da vítima. O veículo passou por perícia e também foi entregue aos familiares.
A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Nenhum suspeito foi preso.

RELEMBRE O CRIME

O corpo do DJ Thiago Crei foi encontrado, na manhã do último dia 9, por uma mulher que caminhava pela região e acionou a Polícia Militar. A PM informou que o corpo da vítima tinha diversas perfurações que aparentavam ser por arma branca.
No asfalto, foram encontradas marcas de sangue a poucos metros de onde o corpo do DJ estava e os peritos também encontraram cerca de R$ 900 em dinheiro nos bolsos da vítima.
O local onde o corpo da vítima foi encontrado não tem casas próximas, mas é muito frequentado por moradores que fazem caminhada ou vão rezar.
O DJ Thiago Crei tem mais de 90 mil seguidores no Instagram e divulgava o seu trabalho pelas redes sociais. Um dia antes de ser encontrado morto, Thiago fez algumas postagens falando sobre os trabalhos dos últimos dias. O artista tinha menos de três anos de carreira e já participava de grandes apresentações.
*Com informações do G1ES

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