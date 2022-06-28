Ministério Público do ES combate esquema criminoso envolvendo jogo do bicho

Atualização
29/09/2024 - 1:07
Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por supostos crimes envolvendo lavagem de dinheiro e organização criminosa, em atividades que envolvem também o jogo do bicho. Resultado das investigações da Operação Frisson. A Justiça estadual aceitou a denúncia em julho de 2023, tornando-os réus em ação penal. Dos oito, seis chegaram a ser presos: Jeferson Santos Valadares, Kaio Zanolli, Marciano Cruz de Sá, Demer Freitas Ferreira, Diego Meriguetti e Sérgio Zanolli. Foram liberados por decisão judicial por volta de setembro de 2023 e respondem ao processo em liberdade. Na ocasião não foram detidas Isabela Carreiro Silva Zanolli e Tayssa de Abreu Milanez. No mês de julho deste ano (2024), a Justiça estadual manteve a restrição ao passaporte de todos os denunciados, a proibição de saída do território nacional, entre outras medidas.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, deflagrou nesta terça-feira (28) a Operação Frisson com o objetivo de desarticular e colher provas relativas à atuação de organização criminosa constituída para lavagem de dinheiro utilizando jogo do bicho em Vila Velha, predominantemente, e em outros municípios da Grande Vitória.
Segundo o MPES, o esquema criminoso tem potencial contribuição de agentes públicos, mediante pagamento de vantagem indevida, e terceiros beneficiários.
A operação consiste, inicialmente, no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão, sendo 21 em Vila Velha, 3 em Vitória e 1 em Cariacica, emitidos pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Residências e empresas dos investigados estão sendo alvos das ações.
Ao todo, quatro membros do Ministério Público coordenam os trabalhos, auxiliados por 29 agentes do Gaeco, policiais militares e policiais federais, e a partir da agora vão analisar conjuntamente documentos, computadores, dados e depoimentos de investigados e testemunhas que serão colhidos nas próximas semanas.
Os crimes investigados estão previstos na lei nº 12.850/13 (organização criminosa), lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro), além de corrupção ativa e passiva.