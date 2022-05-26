Ministério Público Estadual Crédito: MPES

Your browser does not support the audio element. MPES analisa resposta de Pazolini sobre acusações contra governo do ES

As acusações do prefeito foram feitas durante discurso na inauguração da escola municipal Padre Guido Ceotto, no dia 14 de maio. No mesmo dia, ele virou alvo da representação da PGE. Dois dias depois, Pazolini entregou à Polícia Federal documentos sobre a prática de possíveis crimes. Na última sexta-feira (20), a Polícia Federal encaminhou essa documentação à Procuradoria-Geral da República (PGR), por ter menção a autoridade com foro privilegiado, mas não detalhou se os documentos possuem relação com o discurso do prefeito.

A procuradora-geral de Justiça decidiu notificar o prefeito, no último dia 17, devido à ausência de elementos e detalhamento para iniciar efetivamente a apuração dos fatos, uma vez que a peça da PGE transcreve o discurso de Pazolini no evento oficial da prefeitura, em Jardim Camburi.

Procuradora-geral de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito não especificou, na sua fala, informações fundamentais para sustentar a acusação, tais como: quem lhe fez a proposta, quando ocorreu a conversa, qual é a empresa supostamente favorecida, qual seria a obra em discussão e quais são as provas que ele possui.

Além disso, o MPES sustentou que sem esses detalhes não seria possível decidir quem deve ficar responsável pela apuração dos fatos, pois não há delimitação de qual esfera ou autoridade envolvida.

Se houver qualquer fato que exija a atuação na esfera criminal, a competência passa a ser da Procuradoria-Geral da República, uma vez que qualquer acusação criminal contra governador deve ser apurada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde quem atua é a PGR.

PREFEITO PERMANECE EM SILÊNCIO SOBRE ACUSAÇÕES

A Gazeta tem procurado a Desde o dia 14 de maio,tem procurado a Prefeitura de Vitória pedindo esclarecimentos sobre as acusações que Pazolini fez em evento oficial. Nesta quarta-feira (25), a assessoria do prefeito manteve a resposta de que "não vai se manifestar sobre o assunto".

O advogado do prefeito, Ludgero Liberato, também foi procurado pela reportagem durante a tarde e noite desta quarta-feira (25) para falar a respeito da resposta entregue ao MPES. No entanto, a assessoria dele informou que somente a assessoria do prefeito poderia se manifestar a respeito.

Com isso, já são 11 dias sem respostas para os seguintes questionamentos:

Por que apenas agora, meses depois do ocorrido, o prefeito está se manifestando a respeito?

As acusações feitas em vídeo foram formalizadas perante os órgãos de investigação, como Ministério Público ou Polícia Federal? Se foram, quais órgãos e quando?

Quem estava presente e participou dessa reunião citada pelo prefeito no vídeo?

Quem, especificamente, teria falado sobre a licitação e qual seria a empresa vencedora mencionada por essa autoridade?

Quais seriam as empresas beneficiadas ou envolvidas?

Quando essa reunião aconteceu?

O prefeito afirma que há provas. Quais são as provas e elas podem ser compartilhadas conosco?

De que trata os documentos entregues pelo prefeito ao superintendente da Polícia Federal na segunda-feira, dia 16? Eles estão relacionados à acusação feita pelo prefeito durante evento oficial da prefeitura, no último sábado?

Quais foram os documentos entregues pelo prefeito ao superintendente da PF?

Desde a última sexta-feira, dia 20, a PGR foi procurada para se manifestar a respeito da documentação enviada pela Superintendência da Polícia Federal no ES. No entanto, a assessoria da PGR afirmou não ter localizado nenhum documento enviado pela PF sobre o assunto em questão ou com menção ao governador, única autoridade do governo estadual que possui foro no STJ e que deve ser investigada pela PGR em caso de acusações criminais.

A assessoria do Ministério Público Federal no Espírito Santo também foi procurada pela reportagem e informou que "não foi localizado nada nos procedimentos públicos" sobre documentos enviados pela Polícia Federal.