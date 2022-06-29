Tiros, morte e ônibus incendiado em Cobi de Cima, Vila Velha

veja acima). Ao todo, três coletivos foram incendiados durante a noite, segundo a Guarda Municipal. Um jovem de 18 anos morreu durante uma troca de tiros entre suspeitos e a Guarda Municipal no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (29). Após o confronto, pessoas no local atearam fogo em objetos para bloquear a pista e também incendiaram um ônibus do sistema Transcol (). Ao todo, três coletivos foram incendiados durante a noite, segundo a Guarda Municipal.

Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta que uma equipe da Guarda Municipal estava no bairro quando suspeitos armados teriam passado pelo local. Houve troca de tiros um jovem foi atingido. Ele não resistiu, e o corpo ficou caído em uma escadaria.

A reportagem da TV Gazeta foi até a região, onde o clima ficou tenso. O trânsito chegou a ser desviado e motoristas não estavam conseguindo acessar o bairro pelo lado direito da Segunda Ponte. Segundo apurações iniciais da repórter Tarciane Vasconcelos, um suspeito teria sido detido por atear fogo em objetos.

Polícia Civil informou que "a perícia foi acionada para recolher o corpo de uma ocorrência de morte em confronto com agentes da Guarda Municipal, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O corpo do suspeito será recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos outros detalhes, no momento, pois a ocorrência está em andamento".

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o jovem atingido por disparo de arma de fogo tinha 18 anos e quatro mandados em aberto, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A corporação informou que ele foi visto apontando uma arma para outra pessoa e, em razão da ameaça iminente, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atiraram.

Questionada pela reportagem, a Guarda de Vila Velha informou que três ônibus foram incendiados após o ocorrido e disse que o Corpo de Bombeiro foi acionado para a ocorrência.

A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a três ocorrências de incêndio em coletivo, na noite dessa quinta-feira (29), em bairros nas proximidades da Segunda Ponte, em Vila Velha e Cariacica.

"O primeiro acionamento ocorreu por volta das 19h, na Rua Cesar Alcure, bairro São Torquato, Vila Velha. Populares informaram que indivíduos haviam ateado fogo em um ônibus do sistema Transcol. A equipe foi encaminhada e realizou o combate às chamas.

Na sequência, os militares foram informados sobre outro ônibus em chamas, na Segunda Ponte. A mesma equipe se dirigiu até este segundo local, com auxílio da Polícia Militar, e realizou o combate.

Por volta de 19h10, ocorreu um novo acionamento para a Rua Fernando Antonio, bairro Vasco da Gama, Cariacica. O solicitante informou que havia um ônibus em chamas na via. A equipe de combate foi deslocada e realizou o combate, extinguindo as chamas. Não houve necessidade de atendimento a nenhuma vítima e, até o momento, não há solicitação de perícia", afirmou a corporação, por meio de nota.

INCÊNDIO EM ÔNIBUS LEVA A SUSPENSÃO DE LINHAS

Em nota enviada à reportagem, a Ceturb-ES confirmou o que foi visto no local: um ônibus incendiado em meio ao confronto na região de Cobi, em Vila Velha. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A companhia ainda informou que, por conta do incêndio no veículo, as linhas 633 e 627 foram suspensas até que a situação no local seja normalizada.

De acordo com a Ceturb, as outras linhas que circulam nas imediações estão sendo desviadas de forma a oferecer o melhor atendimento possível aos usuários.

Após a primeira demanda, a reportagem de A Gazeta recebeu novos vídeos informando sobre outros dois ônibus incendiados em regiões entre Cariacica e Vila Velha e voltou a demandar Ceturb-ES. Assim que houver novo retorno, este texto será atualizado.

Tiros, morte e incêndio em Vila Velha

Atualização Após publicação desta matéria, a Ceturb-ES enviou nota sobre o ônibus incendiado na região de Cobi de Cima e a Guarda de Vila Velha enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.