Tiros, morte e ônibus incendiado em Cobi de Cima, Vila Velha

Um jovem de 18 anos morreu durante uma troca de tiros entre suspeitos e a Guarda Municipal no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (29). Após o confronto, pessoas no local atearam fogo em objetos para bloquear a pista e também incendiaram um ônibus do sistema Transcol (veja acima). Ao todo, três coletivos foram incendiados durante a noite, segundo a Guarda Municipal.
Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta que uma equipe da Guarda Municipal estava no bairro quando suspeitos armados teriam passado pelo local. Houve troca de tiros um jovem foi atingido. Ele não resistiu, e o corpo ficou caído em uma escadaria.
A reportagem da TV Gazeta foi até a região, onde o clima ficou tenso. O trânsito chegou a ser desviado e motoristas não estavam conseguindo acessar o bairro pelo lado direito da Segunda Ponte. Segundo apurações iniciais da repórter Tarciane Vasconcelos, um suspeito teria sido detido por atear fogo em objetos.
A Polícia Civil informou que "a perícia foi acionada para recolher o corpo de uma ocorrência de morte em confronto com agentes da Guarda Municipal, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. O corpo do suspeito será recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos outros detalhes, no momento, pois a ocorrência está em andamento".
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o jovem atingido por disparo de arma de fogo tinha 18 anos e quatro mandados em aberto, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A corporação informou que ele foi visto apontando uma arma para outra pessoa e, em razão da ameaça iminente, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) atiraram.
Questionada pela reportagem, a Guarda de Vila Velha informou que três ônibus foram incendiados após o ocorrido e disse que o Corpo de Bombeiro foi acionado para a ocorrência.
A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o atendimento à ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a três ocorrências de incêndio em coletivo, na noite dessa quinta-feira (29), em bairros nas proximidades da Segunda Ponte, em Vila Velha e Cariacica.
"O primeiro acionamento ocorreu por volta das 19h, na Rua Cesar Alcure, bairro São Torquato, Vila Velha. Populares informaram que indivíduos haviam ateado fogo em um ônibus do sistema Transcol. A equipe foi encaminhada e realizou o combate às chamas.
Na sequência, os militares foram informados sobre outro ônibus em chamas, na Segunda Ponte. A mesma equipe se dirigiu até este segundo local, com auxílio da Polícia Militar, e realizou o combate.
Por volta de 19h10, ocorreu um novo acionamento para a Rua Fernando Antonio, bairro Vasco da Gama, Cariacica. O solicitante informou que havia um ônibus em chamas na via. A equipe de combate foi deslocada e realizou o combate, extinguindo as chamas. Não houve necessidade de atendimento a nenhuma vítima e, até o momento, não há solicitação de perícia", afirmou a corporação, por meio de nota.
INCÊNDIO EM ÔNIBUS LEVA A SUSPENSÃO DE LINHAS
Em nota enviada à reportagem, a Ceturb-ES confirmou o que foi visto no local: um ônibus incendiado em meio ao confronto na região de Cobi, em Vila Velha. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A companhia ainda informou que, por conta do incêndio no veículo, as linhas 633 e 627 foram suspensas até que a situação no local seja normalizada.
De acordo com a Ceturb, as outras linhas que circulam nas imediações estão sendo desviadas de forma a oferecer o melhor atendimento possível aos usuários.
Após a primeira demanda, a reportagem de A Gazeta recebeu novos vídeos informando sobre outros dois ônibus incendiados em regiões entre Cariacica e Vila Velha e voltou a demandar Ceturb-ES. Assim que houver novo retorno, este texto será atualizado.
Tiros, morte e incêndio em Vila Velha
Atualização
29/06/2022 - 10:23
Após publicação desta matéria, a Ceturb-ES enviou nota sobre o ônibus incendiado na região de Cobi de Cima e a Guarda de Vila Velha enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.
Atualização
30/06/2022 - 10:59
Nesta quinta, o Corpo de Bombeiros enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.