Caminhonete desce morro, tomba e mata lavrador esmagado em Iúna

Um lavrador de 62 anos morreu esmagado por uma caminhonete na manhã desta sexta-feira (22), na localidade de Alto Trindade, em Iúna , no Sul do Estado . Segundo o Corpo de Bombeiros , a vítima estava trabalhando em um cafezal quando o veículo começou a descer o morro e, quando o homem tentava impedir que a caminhonete continuasse em movimento, acabou atingido pelo automóvel, que tombou em cima dele.

A vítima teve o óbito confirmado no local do fato e perícia foi acionada Crédito: Divulgação \ Bombeiros MF/VNI

A equipe dos Bombeiros do Auto Bomba Tanque Salvamento (Abts) foi acionada para atender a ocorrência do capotamento e, segundo as informações iniciais, a vítima estava presa embaixo da caminhonete. Ao chegarem ao local, os militares constataram que o homem já estava sem vida. A Polícia Militar também foi acionada.

O fato aconteceu no alto de um carreador de café, local de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros. “Dessa forma, a guarnição optou por desembarcar no começo do carreador e subiu andando para avaliar a cena e definir os materiais necessários para a execução da operação”, explicou a corporação, em nota.

Uma pessoa morre esmagada por caminhonete em Iúna, no Sul do ES

Segundo os Bombeiros, o homem estava trabalhando no cafezal quando a caminhonete dele começou a descer o morro. “Na tentativa de salvar a mesma, a vítima tentou subir no veículo, no entanto, o veículo tombou, esmagando a vítima”, divulgou.

Além disso, informou como o veículo foi estabilizado e o corpo foi retirado do local do acidente. “A equipe utilizou uma corrente para ancorar a caminhonete em um trator e, juntamente com calços, estabilizar o veículo. Com a cena segura, a guarnição retirou o para-brisa do veículo e, com o auxílio do expansor, calços e o próprio trator, conseguiu erguer lateralmente a caminhonete de forma a retirar o corpo”, disse.