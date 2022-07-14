Arma é encontrada dentro de garrafa térmica de café em Iúna

Segundo a corporação, no mesmo cômodo, ainda havia uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, um caderno com anotações do tráfico de entorpecentes, dois pen drives, um celular, R$ 686 em espécie e um cheque no valor de R$ 6.000.

Já em outro quarto da casa, a equipe localizou uma munição intacta de calibre 38, uma pedra de crack e uma carteira. “A mulher disse que somente o dinheiro e o celular eram dela. A moradora foi encaminhada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante”, comunicou a PM.