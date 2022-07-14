Arma é encontrada dentro de garrafa térmica de café em Iúna

Uma arma foi encontrada dentro de uma garrafa térmica de café em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O fato inusitado aconteceu nessa quarta-feira (13), após policiais militares do 14º Batalhão realizarem uma operação no município para cumprir mandados de busca e apreensão.
A Polícia Militar informou que foi até uma residência, onde apenas a mãe do alvo estava. Durante as buscas, eles encontraram, entre algumas roupas dentro do armário, uma garrafa térmica de café com algum objeto dentro. Ao abrirem, eles acharam um revólver calibre 32, carregado com seis munições, e 26 cápsulas intactas envolvidas em um pé de meia.
Segundo a corporação, no mesmo cômodo, ainda havia uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, um caderno com anotações do tráfico de entorpecentes, dois pen drives, um celular, R$ 686 em espécie e um cheque no valor de R$ 6.000.
Já em outro quarto da casa, a equipe localizou uma munição intacta de calibre 38, uma pedra de crack e uma carteira. “A mulher disse que somente o dinheiro e o celular eram dela. A moradora foi encaminhada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante”, comunicou a PM.
Já a Polícia Civil disse, em nota, que a suspeita, de 40 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.