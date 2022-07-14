Bandido invade pizzaria e tenta levar peça de queijo muçarela em Anchieta

Uma pizzaria no Centro de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, foi invadida por um bandido na madrugada desta quarta-feira (13). Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação no restaurante. Segundo o dono do estabelecimento, o suspeito ainda tentou fugir com uma peça de queijo muçarela e deixou um prejuízo de cerca de R$ 1 mil.
O caso foi registrado pela Polícia Militar. Após invadir o local, o homem tirou a camisa e a amarrou na cabeça para esconder o rosto. Depois ele procurou por objetos de valor entre as prateleiras e até na geladeira. O proprietário contou que o invasor tentou levar até a peça de queijo, porém não conseguiu passar com ela passou pela báscula e a deixou para trás.
O dono contou que o criminoso levou um monitor de computador, dinheiro em caixa e até toalhas de mesa. “Há menos de três meses, a pizzaria também foi arrombada e quatro botijas de gás foram levadas na época. Estamos revoltados com tanta insegurança e com a falta de resposta da polícia”, disse o proprietário, que prefere não se identificar.
REPOSTA DA POLÍCIA
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Anchieta, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181).