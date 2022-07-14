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No Sul do ES

Bandido invade pizzaria e tenta levar peça de queijo muçarela em Anchieta

Crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (13). Dono contou que o assaltante levou um monitor de computador, dinheiro do caixa e causou um prejuízo de quase R$ 1 mil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jul 2022 às 13:02

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 13:02

Pizzaria é invadida em Anchieta e bandido tenta levar peça de mussarela
Pizzaria é invadida em Anchieta e bandido tenta levar peça de mussarela Crédito: Reprodução/ Videomonitoramento
Uma pizzaria no Centro de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, foi invadida por um bandido na madrugada desta quarta-feira (13). Câmeras de videomonitoramento flagraram toda a ação no restaurante. Segundo o dono do estabelecimento, o suspeito ainda tentou fugir com uma peça de queijo muçarela e deixou um prejuízo de cerca de R$ 1 mil
O caso foi registrado pela Polícia Militar. Após invadir o local, o homem tirou a camisa e a amarrou na cabeça para esconder o rosto. Depois ele procurou por objetos de valor entre as prateleiras e até na geladeira. O proprietário contou que o invasor tentou levar até a peça de queijo, porém não conseguiu passar com ela passou pela báscula e a deixou para trás.
O dono contou que o criminoso levou um monitor de computador, dinheiro em caixa e até toalhas de mesa. “Há menos de três meses, a pizzaria também foi arrombada e quatro botijas de gás foram levadas na época. Estamos revoltados com tanta insegurança e com a falta de resposta da polícia”, disse o proprietário, que prefere não se identificar.

REPOSTA DA POLÍCIA

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Anchieta, que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181). 

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