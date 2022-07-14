Bandido invade pizzaria e tenta levar peça de queijo muçarela em Anchieta

O dono contou que o criminoso levou um monitor de computador, dinheiro em caixa e até toalhas de mesa. “Há menos de três meses, a pizzaria também foi arrombada e quatro botijas de gás foram levadas na época. Estamos revoltados com tanta insegurança e com a falta de resposta da polícia”, disse o proprietário, que prefere não se identificar.