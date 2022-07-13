Hackers pediram R$ 250 milhões para liberar sistema de prefeitura do ES

Os hackers que atacaram o sistema de processo digital da Prefeitura de Itapemirim pediram pagamento de resgate em bitcoins – uma quantia equivalente a cerca de R$ 250 milhões. O ataque cibernético aconteceu na noite do último domingo (10) e prejudicou alguns serviços do sistema de tramitação de processos.
A informação foi divulgada pela prefeitura após uma reunião de autoridades da administração municipal, na tarde de terça-feira (13), com o Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas.
Segundo a administração municipal, a pauta da reunião foi o ataque cibernético. “A prefeitura teve o sistema de processos eletrônicos invadido por hackers, que deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate em bitcoins de aproximadamente R$ 250 milhões”, comunicou.
SISTEMA JÁ FOI RESTABELECIDO
Na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Itapemirim divulgou que o sistema de gerenciamento de processos foi restabelecido e os dados foram recuperados com backup – cópia de segurança. Confira o comunicado na íntegra:
"O Município de Itapemirim comunica o restabelecimento do sistema virtual BPMS, que trata sobre Gerenciamento dos Processos e documentos digitais da Prefeitura. O sistema havia sido afetado por um ataque cibernético, porém os dados foram recuperados através de Backup - cópias de segurança dos dados."
O QUE DIZ A POLÍCIA
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se algum suspeito foi detido e mais detalhes sobre as investigações. A corporação respondeu que foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Itapemirim e o caso segue sob investigação. “Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, disse, em nota.