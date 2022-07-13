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Em bitcoins

Hackers pediram R$ 250 milhões para liberar sistema de prefeitura do ES

Após o ataque de hackers, o sistema foi restabelecido de acordo com o comunicado da prefeitura nesta quarta-feira (13). E os dados foram recuperados através de backup
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:25

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:25

Os hackers que atacaram o sistema de processo digital da Prefeitura de Itapemirim pediram pagamento de resgate em bitcoins – uma quantia equivalente a cerca de R$ 250 milhões. O ataque cibernético aconteceu na noite do último domingo (10) e prejudicou alguns serviços do sistema de tramitação de processos.
A informação foi divulgada pela prefeitura após uma reunião de autoridades da administração municipal, na tarde de terça-feira (13), com o Superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas.
Segundo a administração municipal, a pauta da reunião foi o ataque cibernético. “A prefeitura teve o sistema de processos eletrônicos invadido por hackers, que deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate em bitcoins de aproximadamente R$ 250 milhões”, comunicou.
Prédio da Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado do Espírito Santo. Foto de setembro de 2015
Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

SISTEMA JÁ FOI RESTABELECIDO

Na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Itapemirim divulgou que o sistema de gerenciamento de processos foi restabelecido e os dados foram recuperados com backup – cópia de segurança. Confira o comunicado na íntegra:
"O Município de Itapemirim comunica o restabelecimento do sistema virtual BPMS, que trata sobre Gerenciamento dos Processos e documentos digitais da Prefeitura. O sistema havia sido afetado por um ataque cibernético, porém os dados foram recuperados através de Backup - cópias de segurança dos dados."

O QUE DIZ A POLÍCIA

A reportagem procurou a Polícia Civil  para saber se algum suspeito foi detido e mais detalhes sobre as investigações. A corporação respondeu que foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Itapemirim e o caso segue sob investigação. “Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, disse, em nota.

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