PF prende 4 em operação contra hackers que invadiam sistemas da Caixa

Invasão hacker é uma das ameaças à proteção cibernética Crédito: Divulgação

"A investigação se iniciou em 19 de agosto de 2021 e desvendou todo o modo de operação utilizado pelos criminosos para a invasão cibernética do sistema bancário, bem como identificou os membros de primeiro escalão da organização, incluindo os responsáveis pelas invasões cibernéticas (hackers)", registrou a corporação.

Segundo os investigadores, trata-se de um grupo que invade os sistemas do banco, obtendo acesso a contas e informações restritas de clientes, e então emite cartões de crédito e realiza compras, pagamentos e saques. A PF aponta que o "potencial lesivo" das fraudes chega a cerca de R$ 140 milhões.

Além das ordens de prisão cumpridas no âmbito da ofensiva, a Polícia Federal executou oito ordens de busca e apreensão na capital paulista e na região metropolitana. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 7º Vara Criminal Federal de São Paulo. Cerca de 40 policiais federais participaram das diligências.

A PF aponta que o grupo sob suspeita tem uma "estrutura ordenada para as práticas delituosas" contando com "escritórios, empresas, equipamentos de informática, além de mão de obra altamente qualificada". Segundo a corporação, os investigados serão indiciados pelos crimes de fraude aos sistemas da Caixa - e consequentes prejuízos - e por organização criminosa.

Ao longo das investigações, a PF identificou os hackers que invadiam os sistemas da Caixa e ainda assessoravam os demais investigados envolvidos no esquema. Além disso, os investigadores conseguiram chegar a um funcionário dos Correios apontado como responsável pelo repasse dos cartões emitidos de forma fraudulenta aos outros integrantes do grupo sob suspeita.