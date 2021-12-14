Polícia Federal combate fraudes na compra de testes de Covid-19 no Rio

Teste PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay

Polícia Federal (PF) faz nesta terça-feira (14) uma operação contra suspeitos de fraudar licitações para a compra de kits de teste rápido de detecção de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro . A operação Reativo cumpre 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

A PF não divulgou os municípios onde ocorreu a fraude, mas informou que está cumprindo mandados em sete cidades: Rio de Janeiro, Japeri, Laje de Muriaé, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita.

A investigação começou em 2020, depois da operação Apneuse, que apurou sobrepreços em processos licitatórios da prefeitura de Japeri. Segundo a PF, três empresas teriam agido em conluio para direcionar uma licitação no valor de R$ 2 milhões.