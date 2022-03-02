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Caixa libera novo lote do saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma opção para quem deseja retirar todo ano uma porção do FGTS, mas o trabalhador que opta pela modalidade perde o direito de receber todo o valor do Fundo caso seja demitido sem justa causa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2022 às 17:13

Publicado em 02 de Março de 2022 às 17:13

Caixa libera, nesta quarta-feira (2), a parcela anual do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para nascidos em março. 
O saque pode ser feito até 31 de maio pelos nascidos no mês de março, que também podem aderir a modalidade até o dia 31 de março e receber a primeira parcela ainda neste ano.
O saque-aniversário é uma opção para quem deseja retirar todo ano uma porção do FGTS, mas o trabalhador que opta pela modalidade perde o direito de receber todo o valor do Fundo caso seja demitido sem justa causa (a multa de 40% é mantida).
*ARQUIVO* RIO DE JANEIRO, RJ, 05.08.2019: Caixa Econômica Federal divulga nesta segunda (5) o calendário de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). (Foto: Bruno Rocha/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 1773333
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Crédito: Bruno Rocha/Fotoarena/Folhapress
O trabalhador pode desistir do saque-aniversário a qualquer momento, segundo o governo, mas será preciso esperar dois anos (24 meses) para que possa receber o valor integral do fundo, mesmo em caso de demissão. O recebimento da multa rescisória de 40%, nesse caso, é mantido.
A quantia a ser sacada no mês de aniversário varia conforme o saldo total nas contas de FGTS. Quem possui até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor, por exemplo. Aqueles que possuem mais de R$ 20 mil só podem retirar 5% do total. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual. Veja como consultar o saldo.
Além disso, trabalhadores que possuem mais de R$ 500 de saldo recebem uma parcela fixa adicional anual.

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