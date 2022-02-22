Guedes diz que governo pode liberar recursos do FGTS até fim do ano

FGTS: governo pode liberar novo saque Crédito: Carlos Alberto Silva

"Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados", afirmou em evento do banco BTG Pactual.

"São pessoas que têm recursos lá e que estão passando por dificuldades. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no FGTS. Por que não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?", questionou.

Às vésperas do calendário eleitoral, o governo tem procurado usar cofres públicos ou destravar outros recursos que têm apelo popular. No mesmo evento, Guedes disse que o governo prepara um corte de 25% no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) - o que pode reduzir custos de eletrodomésticos e automóveis, por exemplo.

O FGTS, espécie de poupança do trabalhador, só pode ser sacado em algumas situações - como demissão sem justa causa, casos de doença grave e compra de imóvel.

O governo já tinha flexibilizado o uso dos recursos em julho de 2019, quando instituiu o chamado saque-aniversário. A medida passou a permitir que o trabalhador retire anualmente, no mês de aniversário, uma parte do saldo acumulado.

Quem aderir ao saque-aniversário, no entanto, perde o direito a retirar os recursos em caso de demissão sem justa causa (a multa de 40% continua valendo).

Também passou a ser possível usar o FGTS como garantia em certas operações de crédito. Na avaliação do governo, a medida proporcionou empréstimo mais barato e acessível e pode trazer também impactos estruturais ao mercado de trabalho, com aumento na produtividade e potencial de reduzir a rotatividade dos trabalhadores.

Análise feita pelo Ministério da Economia há seis meses concluiu que, no ano de 2019, houve 1,1 milhão de adesões ao saque-aniversário do FGTS. No ano de 2020 (até agosto), foram mais 6,5 milhões de trabalhadores.

Houve 7,1 milhões de operações de saque em 2020 e foram movimentados R$ 8,4 bilhões, o que equivale a um saque médio de R$ 1.178 por trabalhador.

Já nas contratações de crédito que passaram a ser possíveis usando o FGTS, houve quase 1,6 milhão de operações em 2020 - com valor contratado de R$ 3,8 bilhões, o que equivale à média de R$ 2.439 por operação. Em 2021, foram 5,8 milhões de operações até agosto, com valor total contratado de R$ 7,9 bilhões -média de R$ 1.369 por contrato.