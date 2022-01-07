Veja o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2022

Os trabalhadores que decidirem fazer retiradas anuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem consultar as datas do saque-aniversário e os prazos de adesão ao sistema.

Quem opta por essa modalidade recebe um saque anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa. A adesão a esse tipo de modalidade de saques não é obrigatória.

Segundo a Caixa , o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e os valores ficam disponíveis para a retirada até o último dia útil do segundo mês subsequente. Além disso, os trabalhadores precisam fazer a adesão a esse tipo de saque no mês de aniversário para receber o pagamento no mesmo ano.

Aplicativo do FGTS Crédito: Carlos Alberto Silva

Os aniversariantes de janeiro que têm saldo no FGTS podem fazer a adesão até o dia 31 de janeiro. O dinheiro poderá ser retirado até o dia 31 de março das contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de trabalhos anteriores).

Segundo a Caixa, mais de 1,3 milhão de trabalhadores têm direito ao saque em janeiro, incluindo os que contrataram a antecipação do saque-aniversário, tipo de empréstimo oferecido por instituições financeiras, com cobrança de juros.

A Caixa informou que no mês de março o crédito será liberado no dia 2, Quarta-Feira de Cinzas, pois o dia 1º, terça-feira de Carnaval, é considerado feriado bancário.

No aplicativo oficial do FGTS, após informar número do CPF e senha cadastrada, aparecerá, na página inicial, o banner "Saque Aniversário do FGTS".

Se não fez a adesão, o sistema mostrará que o trabalhador é optante do saque-rescisão. No aplicativo também é possível simular o valor previsto para a retirada anual, com base no saldo existente na conta. A adesão pode ser feita ainda pelo internet banking da Caixa ou nas agências do banco.

Quem opta pelo saque-aniversário continua com o direito de liberar o dinheiro do fundo nas situações previstas na lei, como aposentadoria e para compra da casa própria ou pagamento de financiamento habitacional, por exemplo.

Porém, se for demitido, o trabalhador terá direito apenas ao saque da multa rescisória, de 40%. Após optar pelo saque-aniversário, o profissional pode voltar para o saque-rescisão, mas a alteração só terá efeito no primeiro dia do 25º mês da solicitação.

Os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário poderão retirar todo o saldo que tiverem na conta do FGTS quando se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) . Todo trabalhador com conta vinculada de FGTS, ativa ou inativa, tem direito de aderir ao saque-aniversário.

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS. Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022

* Trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário poderão receber o valor no mesmo ano de opção

Nascidos em / Início do pagamento

Janeiro - 03/jan

Fevereiro - 01/fev



Março - 02/mar



Abril - 01/abr



Maio - 02/mai



Junho - 01/jun



Julho - 01/jul



Agosto - 01/ago



Setembro - 01/set



Outubro - 03/out



Novembro - 01/nov



Dezembro - 01/dez



VALOR DE RETIRADA

Saldo no FGTS / Alíquota / Parcela adicional