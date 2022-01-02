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Calendário de 2022 promete cinco feriados prolongados; veja datas

Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, eventualmente, do governo federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2022 às 09:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 09:33

Os fogos de Rèveillon mal se apagaram e todos só têm olhos para os feriados de 2022. Serão cinco possíveis feriadões nacionais, a depender da decisão de empresas e, eventualmente, do governo federal.
Infelizmente, a primeira folga nacional já deu a nota de como será o ritmo do novo ano: caiu no sábado o feriado de 1º de janeiro, quando é celebrada a confraternização universal.
O Carnaval, ponto facultativo, será em 1º de março, também uma terça-feira. Não se anime, porém, com o feriado prolongado, já que muitas cidades cancelaram a folia oficial. Nada impede, por outro lado, que festas particulares sejam organizadas.
A Paixão de Cristo, também conhecida como Sexta-feira Santa, cai em 15 de abril. Na semana seguinte, 21 de abril, é celebrado o feriado de Tiradentes. Como é uma quinta-feira, possivelmente será um feriado prolongado.
Comemorado em 1º de maio, o Dia do Trabalho em 2022 cairá em um domingo, que já é naturalmente um dia de folga para muita gente.
Em junho, o Corpus Christi será celebrado em 16 de junho, uma quinta-feira, como de costume. Por ser ponto facultativo, é provável que seja um feriado prolongado.
Os três feriados seguintes serão em quartas-feiras: Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), o que diminui bastante a chance de um feriadão.
No caso do feriado da Independência (7 de setembro), para quem trabalha em Vitória, pode acabar tendo um feriadão, já que o aniversário da Capital do Espírito Santo é no dia seguinte, 8 de setembro, que cai em uma quinta-feira.
A Proclamação da República, ao menos, pode dar o gostinho de uma folga prolongada, já que 15 de novembro será em uma terça-feira.
Cinco dias depois, há o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), em um sábado.
E, quando menos esperar, Simone estará novamente avisando que é Natal. A data festiva combina com domingo, não? Pois deu match em 2022.

FERIADOS NACIONAIS

  • 1º de janeiro (sábado): Dia da confraternização universal
  • 15 de abril (sexta): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (quinta): Tiradentes
  • 1º de maio (domingo): Dia do Trabalho
  • 7 de setembro (quarta): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (quarta): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (quarta): Finados
  • 15 de novembro (terça): Proclamação da República
  • 25 de dezembro (domingo): Natal

PONTOS FACULTATIVOS NACIONAIS

  • 28 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 1º de março (terça-feira): Carnaval
  • 2 de março (quarta-feira): Quarta-feira de cinzas (até às 14 horas)
  • 16 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
  • 28 de outubro (sexta-feira): Dia do Servidor Público

FERIADOS NO ES

  • 25 de abril (segunda-feira): Nossa Senhora da Penha

Correção

02/01/2022 - 3:33
O feriado de Nossa Senhora da Penha em 2022 será comemorado no dia 25 de abril, e não no dia 12, como foi publicado equivocadamente na versão anterior desta reportagem. A comemoração é sempre na oitava da Páscoa. O texto foi alterado. 

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